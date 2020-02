Kersplebens Bürgermeister über Herausforderungen vor und nach der Wende

Es sei zwar nicht so offensichtlich, wie in Berlin gewesen, trotzdem habe man die Feierlichkeiten am 7. Oktober 1989 in Kerspleben irgendwie mit der Situation zur gleichen Zeit vor dem Palast der Republik vergleichen können. Klaus Gunkel kann sich noch recht gut daran erinnern. Im Saal der LPG war für die Ehrengäste eingedeckt, wurde mit Sekt angestoßen – beim Jugendtanz im „Weißen Schwan“ hatte sich die Jugend versammelt und schwenkte die schwarz-rot-goldene Flagge – ohne Hammer und Sichel und ohne Ährenkranz.

Der 7. Oktober wurde im Erfurter Landkreis seit 1980 alljährlich als Kreiserntefest gefeiert. In jedem Jahr war es eine andere Gemeinde, die mit der Ausrichtung beauftragt wurde. Klaus Gunkel war als Bürgermeister von Kerspleben 1989 beauftragt worden, zum 40. Jahrestag der Republik seine Gemeinde für die Feier herauszuputzen. Im letzten Jahr der DDR, dessen man sich damals noch nicht bewusst war, gab es allerdings kaum noch Unterstützung, war offensichtlich, dass es an allen Ecken und Enden fehlt. Beim ersten Kreiserntefest in Dachwig, habe es noch richtig Geld gegeben – eine Million DDR-Mark. In Dachwig sei mit dem finanziellen Zuschuss für das Fest damals die Umgehungsstraße gebaut worden, die heute noch um die Gemeinde herum führt. 1989 habe es nur noch ein paar Säcke Kalt-Bitumen gegeben, mit denen die anderthalb Gemeindearbeiter notdürftig die Straßen flicken sollten. Der Bürgermeister schaffte es zusätzlich noch 200 Kästen Braugold-Spezial zu bestellen und Därme für den Fleischer, damit er Bratwurst machen konnte. Die Zeichen der Zeit wären durchaus auch in Kerspleben zu spüren gewesen. Auch wenn Politik dort nie eine Rolle gespielt habe, es immer nur um die Gemeinde ging. Schon beim Aufbau der Bühne für das Erntefest sei etwas „zukunftsweisendes“ passiert, das über Nacht wieder korrigiert werden musste – bei der Bühnendeko fehlte das Emblem auf der Flagge.

Die Rolle als Bürgermeister in Kerspleben wollte Klaus Gunkel eigentlich nur ein Jahr lang spielen. 1984 musste das Amt kurzfristig neu besetzt werden und man fragte bei ihm an, ob er für ein Jahr seinen Arbeitsplatz im Funkwerk mit der Amtsstube in Kerspleben tauschen würde. Er willigte ein, auch wenn das Gehalt nicht mit dem im Funkwerk vergleichbar war, in dem er als Ingenieur für Elektronische Bauelemente arbeitete. Was ihn erwartete, war eine völlig neue Dimension. Denn 1984 begann gerade der Wasserleitungsbau in Kerspleben. Endlich lag Ohra-Wasser an, das im Ort verteilt werden konnte. Realisiert werden sollte das mit dem „Ländlichen Programm“ – also ohne Material, ohne Arbeitskräfte, ohne Bilanz. Organisationstalent war gefragt. Organisieren, Tauschen, Zusammenfahren. Die Wasserleitung hatte sich Klaus Gunkel für seine Amtszeit auf die Fahnen geschrieben. Weil er selbst noch sein Wasser aus dem Hausbrunnen schöpfen musste und weil er kein Mann für halbe Sachen war.

Das eine Jahr im Amt reichte dafür nicht aus. Und dies nicht nur, weil er nur anderthalb Gemeindearbeiter (und drei Frauen im Büro) für die Arbeiten hatte. Er blieb Bürgermeister – und als einer der wenigen über die Wende hinaus. Zur Wahl im Mai 1990 wurde er über die Liste der Feuerwehr in den Gemeinderat gewählt – und der Gemeinderat entschied sich für ihn.

Und die Dimensionen veränderten sich damit für Klaus Gunkel erneut. Denn kurze Zeit später kamen die ersten Anfragen nach Gewerbeflächen. Es wurden immer mehr. Und der Gemeinderat fasste den Entschluss, vor dem Ort ein Gewerbegebiet auszuweisen. Man stellte sich den neuen Herausforderungen – Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Fördermittelantrag – in kürzester Zeit wurden die Weichen gestellt, im Dezember 1990 floss das erste Geld, wurden mehr als 4 Millionen D-Mark aus dem Fond „Zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ überwiesen. Plötzlich waren es keine Pfennig-Beträge DDR-Mark mehr, mit denen gearbeitet wurde – während der Erschließung wurden von der Gemeindeverwaltung pro Monat eine Million D-Mark an die Baufirmen überwiesen.

Was in der Zeitung einst über Kerspleben berichtet wurde, kann bis 1962 zurück verfolgt werden. Seitdem wird die Berichterstattung chronologisch konserviert – drei dicke Hefter sind mit den Ereignissen bis zur Wende gefüllt. Diese sind jetzt im Bestand des Heimatvereins, von dem die Artikel inzwischen digitalisiert wurden. Derzeit wird darüber nachgedacht, wie diese Zeitzeugnisse öffentlich gemacht werden können.