Kinder engagieren sich für Müllbeseitigung im Erfurter Stadtgebiet

Erfurt. Beim World-Cleanup-Day am 17. September wollen Erfurter Kinder und Jugendliche Müll sammeln und auf den Umweltschutz aufmerksam machen. Alle Bürger sind zum Mitmachen aufgerufen.

Der jährliche World-Cleanup-Day (WCD) geht auch 2022 in Erfurt in eine neue Runde. Am Samstag, 17. September, werden in vielen Stadtteilen, Ortsteilen und Parks fleißige Hände ehrenamtlich im Einsatz sein, um Unrat zu beseitigen. Traditionell wird die Aktion, bei deren Erfurter Ableger Marion Walsmann (CDU) als Schirmherrin aktiv ist, von Schülern und deren Eltern gestaltet, um für die Problematik der Umweltverschmutzung zu sensibilisieren.

Müllsäcke und Einweghandschuhe werden gestellt

Verschiedene Schulen haben bereits Aktionen für die Woche vor dem offiziellen Cleanup-Day angemeldet. Weitere Helferinnen und Helfer sind an allen dort verzeichneten Einsatzorten willkommen. Utensilien wie Abfallgreifer, Müllsäcke, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel werden durch die Geschäftsstelle für Ortsteile der Stadt an Ort und Stelle gebracht und dort zur Verfügung gestellt.

Zehn Orte der Blumenstadt stehen bereits auf der Internetseite des Cleanup-Days, die bundesweit alle Mithelfer aufführt. Darunter sind unter anderem die Johannesvorstadt, Niedernissa, der Berliner Platz samt Gera-Auge, der Nordstrand, Stotternheim, Egstedt und die Thomas-Mann-Grundschule in der Krämpfervorstadt.

Auf Mülltrennung wird geachtet

Die Ehrenamtlichen sind wie in den Vorjahren an weißen Überziehern zu erkennen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Müllsäcke vor allem im Innenstadtbereich – hier Krämerbrücke und Kleinvenedig – schnell mit Kippenresten, Verpackungen und Folien gefüllt sein werden. Diese werden unter Aufsicht der betreuenden Erzieher und Lehrer allerdings innerhalb der aktiven Gruppen regelkonform voneinander getrennt gesammelt und später entsorgt.

Die Erfurter sind aufgerufen, sich anzuschließen und die Straßen, Parks, Wälder und Flussufer im Stadtgebiet von achtlos beseitigtem Abfall und Plastikmüll zu befreien. Über die Suche auf www.worldcleanupday.de können bereits angemeldete Aktionen gefunden und eigene erstellt werden.

Der WCD ist eine weltweite Bürgerbewegung gegen die Vermüllung von Umwelt und Natur und für mehr Sauberkeit. Im Jahr 2021 hatten über 14 Millionen Menschen in 191 Ländern daran teilgenommen und sich bei Aufräumaktionen gemeinsam für weniger Unrat auf der Erde eingesetzt. Auch in Erfurt hatten sich bis zum Morgen des Aktionstages noch spontan viele Bürger zusammengefunden und Aktionen auf der Website bekannt gegeben. Betont wird aber auch, dass man auch ohne Internetverweis beim Aufräumen und Saubermachen mithelfen kann.