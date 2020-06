Wie alle Grundschüler und Kindergartenkinder Erfurts nahmen am Dienstag Mädchen und Jungen der Jenaplanschule am Nettelbeckufer und des Kindergartens Am Nordpark mit Filmhelden bedruckte T-Shirts und Turnbeutel von Winfried Wehrstedt (Vorsitzender des Vereins Spiel- und Freizeitplätze der Generationen in Erfurt) und OB Andreas Bausewein entgegen.