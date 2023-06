Eine Abkühlung im Freibad bringt nicht nur Freizeitspaß, sondern schützt an besonders heißen Tagen auch die Gesundheit.

Kinder sollen kostenlos in die Freibäder: Erfurter finden das richtig

Erfurt. Die Kinder „für umme“ ins Freibad schicken? Wenn ein Antrag der Linke im Stadtrat Zustimmung findet, würde das möglich werden. Was die Erfurter dazu denken.

Ob Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre in diesem Sommer kostenfrei ins Freibad dürfen, wird der Erfurter Stadtrat am Mittwoch diskutieren. Unsere Redaktion hat diese Frage an ihre Facebook-Follower weitergeben. Mit einer Mehrheit von 63 Prozent stimmten 523 von insgesamt 819 Umfrageteilnehmern (Stand Montag, den 26. Juni, 11 Uhr) für die Idee, die von der Linken eingebracht wird. Die Partei fordert den kostenfreien Eintritt und hat bereits einen Finanzierungsplan aufgestellt. SPD und die Bunten nehmen die Idee ebenfalls auf, plädieren aber für eine Ermäßigung anstatt einer Entgeltfreiheit.

Sozialausweise sorgen bereits für günstigeren Eintritt

Mit 252 Stimmen haben sich aber auch viele Erfurter gegen den kostenlosen Freibad-Besuch für Kinder und Jugendliche ausgesprochen. Unter den 31 Prozent der Stimmen finden sich auch Kommentare, die das Abstimmungsverhalten derer, die die Antwort „finde ich unnötig“ ausgesucht haben, erklären. Von „Warum? Ich musste auch mit 16 zahlen“ und „Den Preis von 2,90 Euro finde ich für Kinder nicht zu teuer. Man muss ja nicht täglich hin“ vielen die Beweggründe vielfältig aus. Andere Facebook-Follower merken an, dass es bereits Sozialausweise gibt, die Vergünstigungen bringen. Sechs Prozent der Teilnehmer hat sich mit der Antwortmöglichkeit „ist mir egal“, einer Entscheidung entzogen.

Neben der sozialen Teilhabe finanziell schwächer aufgestellter Familien geht es den Linken laut Antrag gleichsam um die Hitzeprävention. Mit einem kostenfreien Eintritt könnten viele Kinder und Jugendliche öfter ins Bad gehen oder das dabei gesparte Geld dort eben für einen Imbiss ausgeben.