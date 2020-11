Kindgerechte Waschbecken für die Kleinsten in Ermstedt

Eine kindgerechte Waschrinne ist neu im Bad des Kindergartens Am Sportplatz der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Ermstedt. Seit Längerem gab es den Wunsch, den Sanitärbereich in der Kita umzubauen, weil die Körperpflege und Sauberkeitserziehung von existenzieller Bedeutung für die Kinder sind und gerade im Krippenalter einen großen Teil des Tages einnehmen. Der Kindergarten ist von den Räumlichkeiten her begrenzt und die Erzieherinnen nutzen den Sanitärbereich nach dem erfolgten Einbau der modernen Waschrinne auch als pädagogische Fläche, denn das Bad stellt für die Kinder ebenso ein Spiel- und Erlebnisraum dar, teilt die Awo mit.

Die Waschrinne wird montiert. Foto: Isabell Gerber

Bereits im März 2018 wurde das Vorhaben konkret, indem der Kindergarten ein entsprechendes Angebot einholte. Damals war der Wunsch zum Umbau des Sanitärbereiches auch an die Stadt Erfurt herangetragen worden. Diese hatte eine Finanzierung abgelehnt. Daraufhin hat der Förderverein Abenteuerland des Awo-Kindergartens Am Sportplatz Lottomittel beim Thüringer Ministerpräsidenten beantragt und Erfolg damit gehabt. Dank des Engagements des Fördervereins konnten 2239,35 Euro an Lottomitteln der Staatskanzlei generiert werden.

Förderverein Abenteuerland bringt Eigenanteil auf

Den Rest der Kosten für den Einbau hat der Förderverein bereitgestellt. „Der Umbau des Sanitärbereiches ist eine Bereicherung und Unterstützung. Die Auseinandersetzung mit dem Element Wasser ist für alle Kinder ein besonderes Erlebnis“, teilt Kita-Leiterin Constanze Klein mit. Die Kinder experimentieren damit, indem sie es umschütten, trinken, auskippen, aufsaugen, auspressen. „Die Kinder könnten das Element Wasser jetzt auf eine andere Art begreifen und verschiedene Experimente durchführen“, ergänzt Christine Thor als Vorsitzende des Fördervereins.

Der Kindergarten des Erfurter Ortsteils liegt, wie der Name schon sagt, am Rande von Ermstedt, direkt am Sportplatz. Mit vielen Feldern und Wiesen ringsherum. Es gibt ein großes Außengelände mit Rasenfläche und vielen Bäumen. Derzeit werden in dem Kindergarten 35 Mädchen und Jungen in zwei Gruppen ab einem Alter von einem Jahr betreut.