Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirchenradtour führt in siebenGemeinden

Menschen aus sieben Gemeinden machen sich am Sonntag, 30. August, per Rad oder zu Fuß auf den Weg, um Menschen und Kirchen der Nachbargemeinden im Stotternheimer Kirchenkreis kennenzulernen. Start ist 9.30 Uhr in der jeweiligen Heimatgemeinde – in Stotternheim, Nöda, Kranichborn, Großrudestedt, Kleinrudestedt, Schwansee oder Schwerborn. In der Startkirche gibt es einen Anstecker, eine Routenkarte und ein Stempelkärtchen, das in jeder besuchten Kirche zum Abstempeln vorgelegt werden kann. Als schöne Erinnerung. Wenn es die aktuellen Corona-Regeln zulassen, wird es in den Kirchen auch Verpflegung geben. In den Kirchen selbst werden fachkundige Gemeindemitglieder Fragen beantworten, es wird zu Gesprächen eingeladen – die wichtigsten Infos gibt es jeweils zusammengefasst in einem Flyer vor Ort. Zum Abschluss der „Kirchenradtour“ wird 15 Uhr an die Kirche nach Schwansee zu einem kleinen Abschlussgottesdienst eingeladen. Im Anschluss gibt es – vorbehaltlich hygienischer Auflagen – Kaffee und Kuchen. Sollte es am 30. August regnen, haben die Kirchen trotzdem geöffnet.