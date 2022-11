Klimaforum diskutiert im Erfurter Rathaus über die Zukunft

Erfurt. Ganze 60 interessierte Bürger haben sich zum Klimaforum im Rathaus am Fischmarkt getroffen. Dabei ging es um wichtige Maßnahmen für Erfurt.

Beim Klimaforum der Stadt Erfurt hatten interessierte und engagierte Erfurter die Gelegenheit, zusammen über die Klimaziele der Landeshauptstadt zu sprechen. In einem Bürgerbeteiligungsformat wurden zunächst die aktuellen Defizite aufgelistet, anhand derer Wünsche und Lösungsvorschläge diskutiert und festgehalten wurden. Ungefähr 60 Menschen aller Generationen haben sich am Dienstagabend zu einer ersten Auswertung im Rathaus getroffen, wo die Gespräche vertieft werden konnten. Nachdem vor allem das Beteiligungsformat an sich thematisiert wurde, ging es auch um die Schlagworte Mobilität, Wärme und Stadtgrün. Für diese wurden Maßnahmenlisten erstellt, die in die zuständigen Ämter gereicht werden.