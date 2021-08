Klimawünsche auf bunten Bändern

Erfurt. Bunte Klimabänder erreichen beim Zwischenstopp am Donnerstag auch Thüringens Landeshauptstadt.

Bunte Klimabänder hat eine Radlergruppe im Gepäck, die am Donnerstag, 2. September, 17 Uhr, zur Klimamahnwache auf dem Fischmarkt eintreffen wird.

Klimawünsche ziehen derzeit von vielen Orten in Deutschland aus nach Berlin. Bürgerinnen und Bürger schreiben ihre Wünsche an eine zukunftsfähige Klimapolitik auf bunte Stoffbänder – die sogenannten „Klimabänder“. Diese werden aus allen Richtungen nach Berlin geradelt.

Die Klimamahnwache, der ADFC Erfurt und der Biokaufladen Clärchen setzen mit der Teilnahme an der Aktion auch in Erfurt ein buntes Zeichen gegen den Klimawandel. Am Folgetag treten die Bänder dann ihre Weiterreise nach Jena an, um eine Woche später in Berlin zu landen. In der Hauptstadt findet am 11. und 12. September das große Finale der Aktion statt: das Festival der Zukunft. Dort werden die Klimabänder zwischen Kunstinstallationen, Ständen und Showacts aufgehängt.

Die Aktion „Klimabänder“ wurde von den „Omas for Future“ ins Leben gerufen. Mitradeln können alle, die ein Zeichen für das Klima setzen möchten. Für die Strecken Eisenach – Erfurt, Erfurt – Jena und Jena – Leipzig sind Mitstreiter noch willkommen. Außerdem können noch bis Donnerstag Klimabänder im ADFC-Büro im Radhaus oder direkt bei der Klimamahnwache auf dem Fischmarkt abgegeben werden.

www.klimabaender.de