Kloordinator soll Toilettenkonzept für Erfurt umsetzen

Zahllose Beschwerden von Erfurtern und Touristen haben eine städtische Toiletten-Offensive in Gang gesetzt. Die CDU-Fraktion fordert mit einem Stadtrats-Antrag die Errichtung weiterer Toilettenanlagen im Stadtgebiet sowie ein Konzept – und nach jahrelangem Achselzucken ist nun sogar die Verwaltung Feuer und Flamme.

In einer Stellungnahme zu dem Antrag begrüßt die Verwaltung solch ein Konzept ausdrücklich. Eine Arbeitsgruppe „Öffentliche Toilette“ sei bereits einberufen worden. Das Ordnungsdezernat unter Andreas Horn, der ebenfalls der CDU angehört, will sich dem „ganzheitlichen Toilettenkonzept“ annehmen und macht konkrete Vorschläge zur Organisation und zu den benötigten Mitteln.

Dazu gehört auch ein „Kloordinator“: Das Dezernat regt nämlich an, „eine verantwortliche Stelle im Umwelt- und Naturschutzamt zur Koordination aller öffentlichen Toiletten einzurichten“. Allerdings müsse auch darüber hinaus Personal und Geld für die Pläne berücksichtigt werden.

Erste Stufe des Toilettenkonzepts zündet im nächsten Jahr

Das Konzept soll in mehreren Stufen zünden. Kurzfristig, gemeint ist das nächste Jahr, sollen kaputte Anlagen instand gesetzt und die Ausschilderung zu bestehenden Anlagen sowie Hinweise im Internet aufgefrischt werden. Auch das Konzept, das auf zehn bis 15 Jahre angelegt ist, soll 2021 erstellt werden. Die Ausgaben für das nächste Jahr werden auf 50.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls kurzfristig soll die Partnerschaft mit Gastronomen wieder forciert werden. Bei Aktionen wie „WC Welcome“ oder „Nette Toilette“ klebten City-Restaurants, die ihre Toiletten für die öffentliche Nutzung zur Verfügung stellen, entsprechende Aufkleber an die Schaufenster.

Die Aktionen kamen aber nie richtig in die Gänge oder schliefen bald wieder ein. Nach Einschätzung der Verwaltung lag das auch daran, dass die Stadt nicht für die zusätzlich entstehenden Kosten aufkommen wollte.

Sechsstellige Summe soll jedes Jahr für Toiletten eingesetzt werden

Auf Grundlage des Toiletten-Konzeptes sollen dann in den Folgejahren neue Anlagen errichtet und teils auch von der Stadt betrieben werden. Für Neubau, Sanierung, Betrieb und Personal seien pro Jahr 200.000 bis 400.000 Euro zusätzlich nötig, meint das Ordnungsdezernat.

Bei dem Konzept würden alle bisherigen Studien zur Toilettenlandschaft in Erfurt selbstverständlich berücksichtigt, heißt es von der Verwaltung. Zu den sechs bekannt gewordenen Studien gehören eine Bachelorarbeit der Fachhochschule und die Erkenntnisse einer Arbeitsgruppe der Stadtwerke.

Das Konzept soll nicht nur neue Standorte vor allem in Parkanlagen definieren, sondern auch den Umgang mit den Bestandstoiletten und mit den sechs im Rahmen der Buga-Vorbereitung vorgesehenen Anlagen festlegen. Die für die Buga entstehenden Toiletten sind auf dem Petersberg, am neuen Messe-Parkplatz und in der Nördlichen Geraaue geplant.

„Nutzung des Urins als touristische Komponente“

Alternative Betreiber- und Verwertungsansätze würden ebenfalls betrachtet. Dazu gehöre auch „die Separation und Nutzung des Urins als touristische Komponente“ (Waid).

Aktuell gibt es in der Innenstadt zwei öffentliche Toiletten, die über den Werbevertrag betrieben werden. Sie befinden sich am Rathaus-Parkplatz und an der Bahnhofstraße in Höhe Augustmauer.

Mit Inkrafttreten eines neuen Werbevertrages fielen sie 2016 aus der Nutzung. Öffentlicher Druck bewog aber die Stadtverwaltung zu erfolgreichen Nachverhandlungen. Der Werbevertragspartner DSM nahm die Toiletten wieder in Betrieb und durfte im Gegenzug deutlich mehr Plakattafeln mit Werbung behängen, als in dem Vertrag zunächst vorgesehen war.

CDU-Stadtrat: „Toiletten gehören zur Daseinsvorsorge“

In der Stellungnahme zum CDU-Antrag spricht die Stadtverwaltung von zehn Bestandstoiletten. Dazu gehören offenbar auch die von den Stadtwerken betriebenen Anlagen.

Für die CDU ist das zu wenig. „Erfurt braucht mehr öffentliche Toiletten“, begründet Stadtrat Dominik Kordon den Antrag. „Sie gehören zur öffentlichen Daseinsvorsorge einer lebenswerten Stadt.“ Vor allem die Nachfrage im Tourismus, für ältere Menschen und Familien sei in den vergangenen Jahren immer wieder an die Fraktion herangetragen worden.

Die Grünen haben fordern per Änderungsantrag, dass die neuen Toiletten vorrangig geschlechtsneutral eingerichtet werden. „Da das auch bisher schon der Fall ist, dürfte niemand etwas dagegen haben“, meint Dominik Kordon.