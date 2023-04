Knapp 50 Verwarngelder in zwei Tagen: Polizei kontrolliert in der Clara-Zetkin-Straße

Erfurt. Die Clara-Zetkin-Straße in Erfurt ist gesperrt. Bei einer Kontrolle musste die Polizei knapp 50 Verwarngelder am Mittwoch und am Donnerstag aussprechen.

Bei zwei Verkehrskontrollen am Mittwoch und am Donnerstag mussten Polizeibeamte im Erfurter Süden knapp 50 Verwarngelder aussprechen. Die Polizei kontrollierte in der Zeit von 7 Uhr bis 8 Uhr in der Clara-Zetkin.Straße/Ecke Friedrich-List-Straße. Hier ist die Straße in beiden Richtungen bis zur Häßlerstraße durch eine Sperrscheibe gesperrt.

Laut Polizei stehe zudem auf Höhe der Friedrich-List-Straße auf der Fahrbahn ein rotweißer Zaun, der deutlich erkennbar auf das Verbot der Durchfahrt hinweise. Gegen die betroffenen Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die mit einem Verwarngeld von 50 Euro geahndet werden.

