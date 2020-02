Erfurt. Eine Koch-Show soll in der Bibliothke am Domplatz stattfinden.

Koch-Show in Bibliothek am Domplatz

Die Erfurter Kochbuchautorin, Foodbloggerin und Küchenchefin Karina Both-Peckham vereint in drei Kochbüchern daher Rezeptideen, die zum kreativen Kochen animieren. In einer Live-Kochshow präsentiert sie am Donnerstag, den 20. Februar 2020, ab 19.30 Uhr in der Bibliothek am Domplatz 1 Rezept-Highlights von Lieblingssuppe, über Hauptgericht bis hin zum Dessert. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung Erfurt hervor.

Auf viele Tipps rund ums flexible Kochen und Backen sowie auf spannende Anekdoten rund um das Abenteuer Self-Publishing, dürfen sich interessierte Teilnehmer genauso freuen, wie auf eine Verkostung. Karten erhält man zu einem Preis von 10/9 Euro in der Bibliothek am Domplatz. Ein besonderes Angebot winkt Bibliotheksnutzern und all jenen, die es werden möchten: Sie zahlen mit gültigem Bibliotheksausweis nur 7 Euro pro Person. Eine Probierportion kostet 1,90 Euro. Karten sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.