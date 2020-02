Kolloquium in Erfurt zu Theodor Neubauer als Historiker

Anlässlich des 75. Jahrestages der Hinrichtung Theodor Neubauers findet ab Mittwoch ein Kolloquium des Historischen Seminars der Universität Erfurt statt. Der Namensgeber der Pädagogischen Hochschule, auf deren Campus heute auch der Lehrbetrieb der 1994 neu gegründeten Universität läuft, ist dabei auch eine feste Größe im Programm, das nicht nur Studierenden, sondern auch interessierten Erfurter offen steht.

Lange verborgene historische Arbeiten

Der als Widerstandsfigur der DDR bekannte Neubauer steht im Rahmen der Veranstaltung weniger als Pädagoge, sondern als Historiker im Blickpunkt der Betrachtungen. „Ich bin auf Theodor Neubauer maßgebend durch seine Schriften zur Erfurter Stadtgeschichte aufmerksam geworden“, sagt Ulman Weiß. Der Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit ist auch Teil der „Forschungsstelle zur Geschichte der älteren Universität Erfurt“ und hat das Kolloquium am 5. und 6. Februar initiiert.

„Nach dem Krieg wurden Neubauers Ausarbeitungen in der Bibliothek des Augustinerklosters versteckt. Dort stieß ich zufällig auf die Schriften und fand, dass sie in keiner Weise überholt sind. Und da sich bisher kaum jemand mit Neubauer als Historiker beschäftigt hat, war das für mich der Anstoß, meine Kollegen im historischen Seminar zu fragen, ob wir den Jahrestag nicht als Anlass für eine Betrachtung unseres ‚Kollegen‘ nutzen wollen“, so Weiß.

Sichtweisen auf den Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Insgesamt haben sich die Lehrenden nun für das Thema „Widerstand gegen den Nationalsozialismus in der Erinnerungskultur der beiden deutschen Staaten (1949-1990)“ entschieden. „Da geht es vor allem um Fragen wie: Wie ordnen wir Neubauers Rezeption in der DDR heute ein? Welche Bedeutung hat er heute noch? Wie erinnern und gedenken wir ihn? Und was halten wir aus historischer Perspektive für angemessen?“, erklärt der Professor die Diskussionsansätze des Kolloquiums. Ziel ist also die Erforschung der Erinnerungskultur, die sich in den beiden deutschen Staaten herausgebildet hat.

Blick auf andere Länder

Eine vergleichende Perspektive, in der die Sichtweisen beider deutscher Staaten gleichermaßen zum Tragen kommen, sei im Feld der Widerstandsforschung bisher eine gänzlich neue Betrachtungsweise. Neben Neubauer zwischen „Verehrung und Verdrängung“ werden auch internationale Themen aufgegriffen. Forscher aus ganz Deutschland referieren über den Widerstand in Frankreich und Polen und stellen darüber hinaus auch Fragen zu Formen nationaler Erinnerungskultur in Ost- und Westdeutschland.

Das Programm beginnt am Mittwoch um 18 Uhr im Festsaal des Rathauses und wird am Donnerstag in der Kleinen Synagoge fortgesetzt.