Kommentar Erfurt: Es fehlt die Hoffnung

Casjen Carl zu den Corona-Regeln für die Händlerschaft.

Was wurde vor einem Jahr noch korrekt und akribisch auf Corona-Regeln geachtet?

Heute weiß kaum noch jemand aus dem Stehgreif, was eigentlich alles erlaubt ist und was nicht. Es fahren auf den Straßen gefühlt genauso viele Autos wie immer und in den Gartenmärkten stapeln sich gerade die Menschen und drängeln sich um die Aufsteller mit der Frühlings-Ware. Die kleinen Läden aber sind dicht und es tut sich seit November kaum etwas, damit die Händlerinnen und Händler auch nur Hoffnung schöpfen können.

Der nebenstehende Einkaufstest zeigt, wie skurril die Lage ist. Da zeigt ein Schuhgeschäft wie es gehen kann. Einlasskontrollen, sogar desinfizierte Chips zum Zählen, aber beim Sortiment wird bis an die Grenze ausgelotet. Dass eine Schuh-Ladenkette da schneller improvisieren kann, als ein kleiner Laden mit ausgesuchtem, edlen Sortiment, zeigt schon wieder die Ungerechtigkeit auf.

Aber wem sage ich das hier? In dem Corona-Durcheinander scheint sich kein Politiker mehr direkt angesprochen zu fühlen. Es sollte dies aber jeder einzelne.

Denn, kleine Händler und Kneiper vor die Hunde gehen zu lassen, ist genauso schlimm, wie Senioren im Pflegeheim nicht vor der Ansteckung mit Corona zu schützen.