„Konzert für alle“ im Haus Dacheröden

Wenn es besonders viel Spaß macht, bekannte Lieder oder Musikstücke kommen, gibt es bei Popkonzerten schon mal Gejohle oder Zwischenrufe. Wird klassische Musik gespielt, sind die Regeln eher anders – dann ist Ruhe eine Pflicht. Egal, wie impulsiv das Publikum ist oder wie alt die Zuhörer sind.

Eltern von Kindern mit Behinderungen betreffen diese Konventionen noch einmal stärker. Im normalen Konzertbetrieb werden ihre Sprösslinge von einigen Besuchern leider immer noch als Störung empfunden.

Um Familien mit Kindern, die ein Handicap haben, einen entspannten Konzertbesuch zu ermöglichen, veranstaltet das Haus Dacheröden in Zusammenarbeit mit dem Philharmonischen Orchester Erfurt am kommenden Sonntag ein „Konzert für alle“ mit Musik vom Feinsten.

Zu Beginn begeben sich die Konzertbesucher gemeinsam mit Opernmaus Frieda und einem Streichquintett auf eine musikalische Reise rund um die Welt. Im ersten Teil des Konzertes entführen Geige, Cello & Co die jungen Zuhörer im Musikzimmer direkt nach England, Russland und sogar bis nach Afrika. Danach geht es in den Festsaal, in dem eine gemütliche Liegewiese zum Entspannen und Zuhören die Gäste einlädt.

Und dann heißt es: Ohren gespitzt und Vorhang auf für die Blechbläser, wenn Hörner und Trompeten zusammen mit einem Pianisten kurzweilige Kammermusik präsentieren.

Das Konzert ist in zwei kürzere Teile untergliedert und dauert insgesamt eine knappe Stunde, heißt es in der Ankündigung. Es richtet sich an Familien mit Kindern ab drei Jahren und ist barrierefrei.

Der Eintritt ist frei, das Platzangebot jedoch begrenzt und eine Anmeldung erforderlich. Das Haus Dacheröden bittet daher um ein kurze Anmeldung mit Zahl der Besucher unter: bastian@dacheroeden.de“

Haus Dacheröden: „Konzert für alle“ Sonntag, 15. März, 14.30 Uhr bis 16 Uhr Der Eintritt ist frei