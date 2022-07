Das Collegium musicum gibt am Samstag ein Konzert in der Severikirche.

Konzerte in der Erfurter Kaufmanns- und Severikirche

Erfurt. Mit zwei Konzerten wartet die Musikschule der Stadt Erfurt am Samstag auf.

Zwei Konzerte präsentiert die städtische Musikschule am Samstag, 9. Juli. Um 16 Uhr findet in der Kaufmannskirche das Schuljahresabschlusskonzert statt. Das Collegium musicum der Musikschule ist um 17 Uhr in der Severikirche auf dem Domberg zu sehen und zu hören.

Zum Abschlusskonzert unter dem Titel „Mein Steckenpferd – Die Musik“ zeigen Schülerinnen und Schüler ihr Können an Klavier, Trompete, Gitarre, Flöte, Akkordeon und Violine. Das Spektrum reicht dabei von Liszts „Liebestraum“ über dynamische Akkordeonklänge bis hin zu Flötenmelodien des Komponisten Gabriel Fauré. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Das Collegium musicum präsentiert Werke von Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn und Edvard Grieg. Der Eintritt ist frei.