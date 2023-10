Konzerte, Lesungen, Workshops: Erfurter Kultursommer kommt gut an

Erfurt. Hunderte Veranstaltungen gab es von Juni bis September in Erfurt. Die Stadt wertet den Kultursommer als vollen Erfolg.

Die Stadtverwaltung zieht eine positive Bilanz des Erfurter Kultursommers, der im offiziellen Sprachgebrauch als #erfurtkultursommer vermarktet wird. In diesem Jahr fand die Veranstaltungsreihe zum dritten Mal in Folge statt. In Kooperation mit der Sparkasse Mittelthüringen stellte die Stadt nach eigenen Angaben insgesamt 305.000 Euro zur Unterstützung und Verwirklichung von 59 Projekten bereit.

So fanden zwischen Juni und September fast 260 Veranstaltungen unterschiedlichster Couleur statt. Die meisten davon waren kostenfrei und somit für alle zugänglich.

2023 gab es bekannte und neu etablierte Festivals

Aus Sicht der Stadtverwaltung war die große Bandbreite an Festivals dieses Jahr eine Besonderheit. „Neben etablierten Formaten wie dem beliebten Kinder- und Familienfestival „kocolores“ im Brühler Garten, dem mehrtägigen Festival „Wies-a-vis“ auf der Erfurter Predigerwiese und dem „La Verbena“ des Hauses der Amerikas in Erfurt, bot der Kultursommer auch Raum für Neuzugänge. Besonders bemerkenswert war das portugiesische Festival „típica“ auf dem Petersberg, bei dem der Kommandantengarten erstmals für den Veranstaltungsbetrieb geöffnet wurde. Ebenfalls neu dabei war das eintägige „Querbeet“-Kulturfestival im Kleingartenverein Am Kreuzchen“, resümieren die Verantwortlichen im Rathaus.

2021 startete Erfurt das Hilfsprogramm #erfurtkultursommer. Das Förderprogramm wurde ins Leben gerufen, um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kultursektor zu mildern. Welche Projekte und Vorhaben eine Förderung der Stadt erhalten, entscheidet in jedem Jahr der zuständige Ausschuss für Bildung und Kultur.