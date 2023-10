Kraftvoll-melancholisch: „Décembre Noir“ gastiert mit neuem Album in Erfurt

Erfurt. Die Erfurter Death-Doom-Band „Décembre Noir“ hat im Erfurter Club „From Hell“ ihr neues Album im Gepäck.

Die Thüringer Metal-Band „Décembre Noir“ hat im Erfurter Club „From Hell“ ihr neues Album vorgestellt. Auf die EP „Pale Serenades“ aus dem Jahr 2022 folgt nun das Album „Your Sunset/My Sunrise“. An den Auftakt der fünfköpfigen melancholisch-kraftvollen Death-Doom-Formation aus Erfurt vor Fans und Freunden im Rock-Club im Ortsteil Bindersleben schließt sich in den kommenden Wochen eine Deutschland-Tour unter anderem über Frankfurt, Würzburg, Hamburg oder Berlin an. Wer „Décembre Noir“ nahe Thüringen nochmals erleben möchte, hat dazu die Chance in Leipzig am 26. Oktober.