Erfurt Der Vorfall ereignete sich am Karl-Reimann-Ring

Am Karl-Reimann-Ring wurden am Montagmorgen zwei PKW beschädigt. Zwischen 06:00 und 07:40 Uhr zerkratzten Unbekannte die Autos. An einem Opel entstand dadurch ein Schaden von etwa 4.000 Euro, an einem Audi ein Schaden von ungefähr 2.000 Euro. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an 0361 7443 1504

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen