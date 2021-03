Kreatives Schreiben in Erfurt als Onlinekurs

Erfurt. Auch der Märzkurs „Kreatives Schreiben“ wird nicht im Erfurter Haus Dacheröden, sondern online angeboten.

„Kreatives Schreiben“ mit Anke Engelmann, die das Büro für angewandte Poesie in Erfurt leitet, wird coronabedingt als Online-Workshop angeboten. Diesmal soll das Thema „Kermit oder Königssohn“ Anregung für die Textschöpfung bieten. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an: engelmann@poesiebuero.de. Anke Engelmann schickt dann per Mail einen Link zum Einwählen. Die Kosten für den Workshop in Höhe von 30 Euro werden per Überweisung entrichtet.