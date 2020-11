Kreatives und Dekoratives aus einem Klumpen Ton

Das Grübeln beginn eigentlich immer schon im Januar. Womit sich Menschen in der Vorweihnachtszeit eine Freude machen lässt und was gut verkauft wird, das besprechen Maria Moser und ihr elfköpfiges Team auf einer Ideenkonferenz. Maria Moser ist Gruppenleiterin in der Töpferei des Christophoruswerks. Jedes Jahr werden für die Bude der Werkstätten des Christophoruswerks auf dem Weihnachtsmarkt neue Dinge kreiert, andere aus den Vorjahren weitergeführt.

Auf der Suche nach Wegen, die Töpferwaren unter die Leute zu bringen

Die Regale in der Töpferei sind proppenvoll, obwohl das Coronavirus in diesem Jahr insgesamt zwei Monate Produktionsausfall bescherte. Quasi bis zuletzt hat man sich auf die Absatzmöglichkeiten im Advent verlassen. Vor ein paar Wochen beim Besuch des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in den Werkstätten wollten sie wissen, wie es um den Weihnachtsmarkt steht. „Da war er noch zuversichtlich“, erinnert sich Maria Moser. Doch es kam anders. Die Stadt musste angesichts der Infektionszahlen absagen.

Marcel Senebald verpasst seiner Katze die gewollten Konturen. Foto: Lydia Werner

Für das Christophoruswerk als gemeinnützige GmbH in Trägerschaft der Caritas bedeutet das auch materielle Einbußen. „Im vergangenen Jahr brachte die Bude auf dem Weihnachtsmarkt rund 24.000 Euro ein – allein 15.000 Euro vom Umsatz machten Waren aus der Töpferei aus“, betont Jens Kranhold, der die Werkstätten des Christophoruswerks Erfurt leitet.

Eigener Laden in der Allerheiligenstraße erweitert im Advent die Öffnungszeiten

Ein Weg, die getöpferten Waren in der Vorweihnachtszeit aus den Regalen und unter die Menschen zu bekommen, ist der Laden in der Allerheiligenstraße. Wochentags ist jetzt im Advent von 10 bis 18 Uhr geöffnet – und zusätzlich noch an den Samstagen von 10 bis 16 Uhr. „Die Adventszeit möchten wir nutzen und der Laden ist schon weihnachtlich geschmückt“, sagt Jens Kranhold. Die Tochterfirma, die in Marbach das Tegut-Lädchen betreibt, hilft auch, den Umsatz anzukurbeln. In den sozialen Medien bietet sich eine weitere Chance.

Schülerfirma steuert Holzpuppenwagen zum umfangreichen Sortiment bei

Das Sortiment umfasst nicht allein die Artikel aus der hauseigenen Töpferei oder aus den Werkstätten des Christophoruswerks. Unter anderem sind auch Produkte aus Holz im Angebot. Die Schülerfirma der Christophorusschule baut beispielsweise Holzpuppenwagen. Was aber ohne den Weihnachtsmarkt und die Bude auf dem Domplatz wirklich fehlt, sind die Gespräche mit den Menschen. Ob nun Stammkundschaft oder Touristen.

Für sein nächstes Kirchlein aus Ton bereitet Sebastian Krause die Wände vor. Foto: Lydia Werner

Das Besondere in der Töpferei am Ringelberg benennt Gruppenleiterin Maria Moser: „Hier sind Leute mit Handicap im Einsatz und finden eine sinnstiftende Arbeit. Sehr kreativ, was sie aus einem Klumpen Ton zaubern.“ Und die Freude und Wertschätzung der Kunden fällt direkt auf die Kreativen zurück, von denen jeder nach seinen Fähigkeiten und Talenten etwas zum abwechslungsreichen Sortiment beiträgt.

Auf Leuchtkugeln in verschiedener Größe finden sich Dom und andere Erfurt-Motive

„In der Töpferei braucht man ja auch Ideen“, sagt Sebastian Brauer. Er ist einer, der welche hat und froh ist, kreativ sein zu können. Für die diesjährige Adventszeit hat er Leuchtkugeln erdacht, die mit einem Teelicht zum Strahlen gebracht werden. Auf die Außenwand ritzt der junge Mann geduldig und freihändig eine Silhouette vom Domplatz in den noch weichen, ungebrannten Ton. Die Leuchtkugeln gibt es in verschiedenen Größen. Das Modellieren der größeren Objekte dauert etwa zwei Tage. Sebastian Brauer hat seine Ausbildungszeit bereits in der Töpferei des Christophoruswerks absolviert und fand nun dort auch seinen Arbeitsplatz.

Christophoruswerk zur Bundesgartenschau an zwei Tagen im Kirchenpavillon vertreten

Hauptsächlich weihnachtliche Dekoration machen das Sortiment aus. Chinesische Teehäuschen und andere Gefäße für Lichter, Räucherhäuser, Engel, Kirchen, Weihnachtsmänner und Räucherfrauen.

Zur Bundesgartenschau 2021 wird das Christophoruswerk an einem Tag im Frühjahr und im Herbst den Kirchenpavillon auf dem Petersberg mit Programm befüllen. Davon soll den Besuchern eine Kleinigkeit zum Mitnehmen bleiben. Die Töpferei ist gefragt. Ideen haben die Kreativen auch schon.