Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreativität und viele Anregungen in Halle 1 der Ega

Weich fühlt sich der Hubschrauber an, fast als könnte man ihn mit den Fingernägeln bearbeiten. Aber natürlich braucht es dazu ein Schnitzmesser. Das gibt es zwar nicht auf dem Kreativmarkt, dafür genügend Zubehör, um Holz, Papier und vor allem Stoffe zu verzieren. Auf letztgenannte haben es vor allem die Insider abgesehen.

„Gleich morgens um 10 Uhr war es richtig voll“, berichtet Organisator Jens Turchyn. „Das sind richtige Fans, die nur darauf warten, dass bestimmte Stoffe angeboten werden. Und diesem Wunsch kommen wir nach.“ So kamen am Samstag eher die Freaks und am Sonntag „das breite Publikum“, meint der Veranstalter. Gemeinsam mit seiner Frau Vera Turchyn führt er diese Messe seit vielen Jahren durch. „Wir kommen gern nach Erfurt. Es gibt eine schöne Altstadt.“ Am Freitag hatte der Aufbau in der Ega-Halle 1 begonnen, etwa 100 Aussteller nahmen an der Messe teil: Kreatives Zubehör, Bastelzubehör, Handmade, Recycling, Upcycling, Kunst, feines Kunsthandwerk aus aller Welt, Applikationen, Basteln, Kleber, Bänder, Nähen, Stoffe, Wolle, Knöpfe, Patchwork, Puppen, Teddys, antike Knöpfe und antiker Modeschmuck aus Böhmen, Design-Mode, Perlen, Schmuck, Schmuckzubehör, Spiele und Dekoration – das Angebot dürfte jeden Besucher mehr als befriedigt haben. Neben Produkten, die es nur auf der Messe gibt, erhielten die Besucher zahlreiche Anregungen und auch Tipps der Experten.

Aus Erfurt waren zwei Ausstellerinnen präsent, Christiane Pohlner von „Textilwork“ und Mandy Tomasini von „Klaus und So“. Doch wer ist Klaus? „Mein Mann“, sagt Mandy Tomasini lachend. „Eigentlich heißt er Marco, er ist der Firmeninhaber. Aber Klaus ist sein Spitzname.“ Das Paar ist seit 2016 kreativ unterwegs, die beiden designen, nähen, schneiden, kleben, falten, drucken. Unikate sind ihre Karten von Erfurt oder auf Wunsch von anderen Städten. Straßen und Häuser sehen aus wie eingeritzt, sind aber mittels eines speziellen Druckverfahrens entstanden.

Die nächste Messe findet aufgrund der Ega-Schließzeit bereits am 3. und 4. Oktober im Parksaal des Stadions statt.