Etwa 600 bis 700 Kinder erblicken jährlich im Katholischen Krankenhaus das Licht der Welt. In den vergangenen Wochen allerdings waren die drei Kreißsäle umgebaut worden. Für das Helios Klinikum bedeutete das deutlich mehr Geburten.

Ein Blick in die Babygalerie zeigt, dass die Hebammen teilweise viel zu tun hatten, etwa am 21. September mit acht Geburten.

Seit dem 7. Oktober nun sind Entbindungen wieder im Katholischen Krankenhaus möglich. Neun Wochen, seit dem 1. August, war gebaut worden. Eigentlich sollte die Bauarbeiten nur einen Monat dauern.

„Es gab unvorhergesehene bautechnische Probleme“

„Aufgrund unvorhergesehener bautechnischer Probleme und um die Sicherheit und alle Hygienestandards, die natürlich auch in einem laufenden Kreißsaalbetrieb notwendig sind, zu gewährleisten, verzögerte sich die Fertigstellung und Eröffnung der Kreißsäle, die eigentlich für Anfang September geplant war, um knapp fünf Wochen“, sagt KKH-Sprecherin Julia Erdmann.

Alle drei Kreißsäle wurden umgebaut, das heißt, es gibt neue Möbel, neue Farb- und Beleuchtungskonzepte. „Wir wollten noch mehr Wohlfühlatmosphäre schaffen“, sagt Julia Erdmann. Jeder Saal wurde sanitär modernisiert und jeweils mit Dusche und Toilette ausgestattet. Zudem wurden ein Vorwehenzimmer eingerichtet. „Das ist gedacht für die Situation, wenn es noch zu früh für den Kreißsaal ist, aber schon zu spät für die Station“, erklärt Julia Erdmann.

Des Weiteren gibt es eine zentrale CTG-Überwachung, die vor allem für mehr Sicherheit sorgt. Auch eine lückenlose digitale Dokumentation des gesamten Geburtsprozesses ist möglich.

Mehr Platz in den Entbindungsräumen

In den Entbindungsräumen wurde mehr Platz geschaffen, so dass auch mehr Möglichkeiten entstanden sind, Geburtspositionen einzunehmen. So wurden etwa Sprossenwände montiert. „Wir bieten ein moderneres, ansprechenderes Ambiente, das unsere individuelle und familiäre Geburtsbegleitung mit moderner Medizintechnik vereint“, sagt Julia Erdmann.