Särge stehen in einem Krematorium am Erfurter Hauptfriedhof. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Krematorium in Erfurt ist längst nicht an Kapazitätsgrenze

Einzelne Krematorien in Deutschland können die hohe Zahl der Einäscherungen offenbar nicht mehr bewältigen. Dazu zählen Einrichtungen in Zittau in Sachsen, aber auch aus Wuppertal gibt es eine Meldung, dass dort Zelte durch das THW aufgebaut wurden, um bei Bedarf Särge mit Leichnamen bis zur Einäscherung aufbewahren zu können. In Erfurt scheint man von einer Überlastung indes weit entfernt.

Nach Informationen aus dem Erfurter Rathaus gebe es zur Zeit eine der Jahreszeit entsprechende höhere Sterblichkeitsrate. „Dadurch entstehen aber keine Probleme“, wie Rathaussprecher Daniel Baumbach sagt. Er nennt Zahlen: Im Dezember 2020 gab es im Krematorium auf dem Erfurter Hauptfriedhof 128 Einäscherungen, im Vergleichsmonat im Vorjahr waren es 99.

Dieser Anstieg mache keine Notlösungen wie in Sachsen nötig, die Kühlmöglichkeiten auf dem Hauptfriedhof werden als „gut ausreichend“ bezeichnet. Selbst wenn die Zahl noch deutlich steigen sollte, sei man vorbereitet, heißt es. Bei einer steigenden Zahl von Verstorbenen würde mit verlängertem Dienstbetrieb oder einer zweiten Schicht der Krematoriumsmitarbeiter reagiert.

Zwei Etagenöfen mit einer Kapazität von 3000 Einäscherungen pro Jahr

Die Särge der an oder mit Corona Verstorbenen würden entsprechend gekennzeichnet, heißt es weiter. Sie würden desinfiziert, die Mitarbeiter der Einrichtung verfügten über die notwendige persönliche Schutzausrüstung.

In Erfurt begann die Feuerbestattung 1923 mit dem Bau des Krematoriums auf dem Erfurter Südfriedhof. Heute verfügt die Stadt Erfurt über ein modernes Krematorium auf dem Hauptfriedhof. „Die Anlage dafür wurde im Zusammenhang mit dem Feierhallenkomplex 1975/76 errichtet und seit dem ständig den neuesten Umweltrichtlinien angepasst. Hierzu zählen insbesondere energieeffiziente Anlagen und die Rauchgasreinigung“, informiert die Stadt Erfurt auf ihrer Internetseite. Neben den technischen Anforderungen erfülle der Krematoriumsbetrieb einen mehr als 20 Punkte umfassenden Anforderungskatalog, in dessen Ergebnis das Gütesiegel "Geprüftes kommunales Krematorium" vergeben werden konnte.

Vorhanden sind im Krematorium auf dem Hauptfriedhof 60 Kühlboxen und sechs Tiefkühlzellen, sowie ein Kühlraum und Stellfläche für 35 Särge. Im Erfurter Krematorium gibt es zwei Etagenöfen mit einer Kapazität von 3000 Einäscherungen pro Jahr, so die Beschreibung der Anlage, die von der Stadt Erfurt betrieben wird.