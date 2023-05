Kriminalpolizei in Erfurt fahndet nach EC-Karten-Dieb

Erfurt. Der Mann steht unter dem Verdacht, einer 79-Jährigen die EC-Karte gestohlen zu haben. Die Polizei hat nun Fotos veröffentlicht.

Die Kriminalpolizei fahndet derzeit öffentlich nach einem Mann, welcher unter dem Verdacht steht, einer 79 Jahre alten Frau die EC-Karte gestohlen zu haben. Zuvor soll er im September des vergangenen Jahres (03.09.2022) in Erfurt an der Kasse eines Supermarktes die PIN-Nummer der EC-Karte von der 79-Jährigen ausgespäht zu haben. Kurze Zeit später verwickelte der mutmaßliche Täter die Frau in ein Gespräch und stahl ihr währenddessen die Geldkarte.

Im Anschluss hob er damit mehrfach Geld für diverse Einkäufe ab. Der 79-Jährigen entstand dadurch ein Schaden von fast 1800 Euro. Wer kann Angaben zu dem hier mehrfach abgebildeten Mann machen? Hinweise nimmt die Kripo in Erfurt unter der Telefonnummer 0361/574324602 unter Angabe der Vorgangsnummer 0219466/2022 entgegen.

