Künstlerinnen-Kollektiv stellt im Erfurter Waidspeicher aus

Erfurt. Scheinbar Vertrautes wird neu inszeniert durch das Künstlerinnen-Kollektiv ZfR, das dabei mit subtiler Irritation arbeitet.

Die neue Ausstellung in der Galerie Waidspeicher, die am Donnerstag, 14. Juli, um 18 Uhr eröffnet wird, trägt den Titel „meine Füße unter deinem Tisch“. Bei sommerlichen Getränken wird die Veranstaltung ab 19 Uhr musikalisch vom DJ JJ Nimmersatt (Leipzig) begleitet.

Die Schau des 2018 gegründeten Künstlerinnen-Kollektivs „Zusammenschluss für Raumfragen“ (ZfR) wird dann bis zum 28. August zu sehen sein. Die fünf Künstlerinnen von ZfR, Gala Goebel, Julia Miorin, Lucy König, Luise von Rohden und Franziska Paula Wolber, verbindet das Interesse für Wiederholungen, Ordnungssysteme und Alltagsdrehbücher, heißt es in der Ausstellungsankündigung.

Ausstellung vereint erstmalig Einzel- und Gemeinschaftsarbeiten

Ein tickender Sekundenzeiger, der nicht von der Stelle kommt – mit Tusche gezeichnete Liniensysteme – aus vervielfältigten Schnittmuster-Elementen entwickelte Objekte: „Das scheinbar Einfache und Vertraute wird neu inszeniert, sodass in der Gesamtschau ein Bild feiner Komplexität und subtiler Irritation entsteht. Die inhaltliche und formale Verwandtschaft der künstlerischen Positionen mündet zunehmend in kollaborativen Arbeiten. So wird das Aufeinander-Abfärben und In-Resonanz-Treten künstlerischer Haltungen für die Besucherinnen und Besucher sichtbar“, so setzt sich die Beschreibung fort.

Es handelt sich um eine Premiere: Die Ausstellung vereint erstmalig Einzel- und Gemeinschaftsarbeiten von ZfR im musealen Kontext. Begleitend zur Schau sind für Freitag, 29. Juli, ab 17 Uhr eine Führung und ein Gespräch mit den fünf Künstlerinnen geplant. Anschließend kann der Austausch mit den Künstlerinnen vertieft oder die Ausstellung auf eigene Faust weiter entdeckt werden.

Weitere Informationen, auch zu den einzelnen Künstlerinnen, unter https://kunstmuseen.erfurt.de