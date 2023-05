Eine filmreife Flucht gelang einer Kuh in Erfurt. (Symbolbild)

Kuh flüchtet in Erfurt vor Schlachtbank und löst Hubschraubereinsatz der Polizei aus

Erfurt. Als hätte sie es geahnt, dass es ihr letzter Tag sein würde. In Erfurt sprang eine Kuh über einen Zaun und flüchtete vor dem Schlachter.

Für eine Kuh aus Erfurt schien das Schicksal am Montag besiegelt. Der Weg zum Schlachter stand für sie an. Beim Verladen in einen Anhänger entschied sie sich aber für einen anderen Weg.

Für den Paarhufer gab es kein Halten mehr und das Tier sprang über einen Zaun. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Verantwortlichen vergeblich die Kuh im Bereich des Haarbergs wieder einzufangen. Dem Rind gelang schließlich die Flucht.

Auf der Suche nach dem Tier kam auch die Polizei mit einem Hubschrauber zum Einsatz. Von der Kuhdame fehlt allerdings nach wie vor jede Spur. Möglicherweise hält sie sich in einem nahegelegenen Waldstück auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

