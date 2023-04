Mit dem Start der Bikerausfahrt beginnt auch in diesem Jahr der 1. Mai in Erfurt. Das Foto stammt aus dem Jahr 2022.

Kundgebungen, Demos, Maifeiern: Das sind die Veranstaltungen am 1. Mai in Thüringen

Erfurt. Zum Tag der Arbeit gibt es wieder Kundgebungen und Demonstrationen. Daneben wird am 1. Mai aber auch ganz unpolitisch bei Bikerausfahrt, Seifenkistenrennen oder Fahrradsternfahrt gefeiert.

Apolda:

Von 12 bis 13 Uhr findet die Maiveranstaltung des DGB in Apolda auf dem Schulplatz statt.

Bad Tabarz:

Die Cabarzer und Tabarzer verbinden Walpurgisnacht und Maienfest. Start des Festes am 1. Mai ist um 14.30 Uhr im Kurpark Winkelhof. Diesmal werden 115 Jahre Tabarzer Trachtenverein gefeiert.

Eisenach:

Der DGB-Kreisverband in Eisenach lädt ab 10 Uhr zur traditionellen Kundgebung am Markt ein.

Ebenfalls um 10 Uhr startet die Ostalgie Ausfahrt Eisenach an der Werner-Assmann-Halle. Die Freunde historischer DDR-Motorräder und -Mopeds machen sich wieder auf zu einer Ausfahrt.

Erfurt:

Auf dem Erfurter Domplatz treffen sich ab 8 Uhr Biker aus ganz Deutschland zu einer großen Ausfahrt durch Thüringen. Ziel ist in diesem Jahr der Bahnhof Rennsteig/Thüringer Waldlokal. Die rund 1000 Teilnehmer werden um 8.45 Uhr mit einer Bikerandacht und dem Segen der katholischen und evangelischen Kirche in Erfurt verabschiedet.

Biker-Ausfahrt in Erfurt gestartet Biker-Ausfahrt in Erfurt gestartet Schlag neun Uhr knattern die ersten Motorräder los. Nach zwei Jahren Corona-Pause startet wieder die traditionelle Biker-Ausfahrt am 1.Mai vom Domplatz in Erfurt. Foto: Casjen Carl

Von 10 bis 17 Uhr laden die Stadt und der Stadtsportbund zum Erfurter Familien- und Sportfest auf dem Domplatz ein.

Unter dem Motto "Ungebrochen solidarisch" lädt der DGB ab 10 Uhr auf den Anger ein. Es ist eine Kundgebung durch die Innenstadt und ein Bühnenprogramm geplant.

Gera:

Der DGB Kreisverband Gera lädt ab 10. Uhr zur 1. Mai-Veranstaltung auf den Markt ein. Unter anderem wird Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet.

Ebenfalls am 1. Mai geht das 14. Hofwiesenparkfest zu Ende. Um 11 Uhr startet das Programm für die ganze Familie auf den verschiedenen Bühnen und Veranstaltungsflächen im Hofwiesenpark. Gleichzeitig steigt das Frühlingsvolksfest auf dem Festplatz am Hofwiesenpark mit 32 Schaustellergeschäften.

Gotha:

Der DGB-Kreisverband Gotha lädt ab 13 Uhr zur Kundgebung auf den Buttermarkt ein. Hauptredner wird Jens Löbel, Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG in Thüringen, sein.

Greiz:

Die Innenstadt verwandelt sich in einen riesigen Bauernmarkt und in einen Automarkt. Das Fest startet um 10 Uhr mit dem Greizer Fanfarenzug. Neben vielen Angeboten von Vereinen und Institutionen gibt es im Schlossgarten den großen Automarkt.

Heyerode

Das traditionelle Maibaumsetzen und die Biergarteneröffnung am Landgasthof "Alter Bahnhof" in Heyerode startet um 11 Uhr.

Jena:

Der DGB-Kreisverband lädt ab 10.30 Uhr zur traditionellen Veranstaltung der Gewerkschaften mit Reden, Musik, Infoständen und auch Unterhaltung für Kinder auf den Johannisplatz.

In Lobeda wird ab 12 Uhr im Stadtteilzentrum Lisa ein Gartenfest gefeiert. Für Kinder und Erwachsene gibt es ein vielseitiges Programm der im Lisa ansässigen Vereine.

Von 11 bis 17 Uhr wird im Damenviertel gefeiert. Es gibt Musik, Tanz, Flohmarkt, Zauberei und Speisen.

Kranichfeld:

Am Baumbachplatz beginnt 12 Uhr die Zielankunft der 26. Mairadwanderung mit Live-Musik, Flohmarkt und Kinderprogramm. Die Sternradtour für jedermann startet um 9 Uhr in Weimar (Untergraben), Jena (Marktplatz) und Ilmenau (Bahnhof) sowie um 10 Uhr in Arnstadt (Marktplatz) und Blankenhain (Golfresort), sowie ungefähr um 10.15 Uhr in Stadtilm (Durchfahrt).

Mühlhausen:

Auf dem Untermarkt in Mühlhausen lädt der DGB ab 9.45 Uhr zu einer Maiveranstaltung.

Nordhausen:

Die DGB-Maifeier in Nordhausen findet ab 10 Uhr auf dem Rathausplatz statt.

Pößneck:

Neben verschiedenen Reden von Gewerkschaftlern findet ab 10 Uhr eine Kundgebung auf dem Markt in Pößneck statt.

Ronneburg:

Zum 13. Traktorentreffen lädt die Stadtverwaltung Ronneburg ab 10 Uhr in die Neue Landschaft ein. Gezeigt werden alte und neue Landmaschinen unter anderem von Lanz, Deutz, Primus und Horsch, sowie Eigenbau-Traktoren mit Trabantmotor.

Saalfeld:

In Saalfeld gibt es ab 14 Uhr die traditionelle Maifeier im Schlosspark mit Reden, Infoständen und Kinderprogramm.

Tambach-Dietharz:

Nachdem die Frauen und Männer der Thüringer Trachtengruppe der „Sieben Täler“ mit dem Maibaum um 14 Uhr am Marktplatz angekommen sind, wird der Maibaum per Muskelkraft von den starken Männern der Stadt aufgestellt. Im Anschluss geht es weiter mit Musik, mit der Jagdhornbläsergruppe Rennsteig und dem Sägewettbewerb der Vereine um den Wanderpokal.

Weimar:

Zu einer Kundgebung lädt ab 10 Uhr der DGB-Kreisverband Weimar und Weimarer Land auf dem Markt ein. Zudem lockt ab 13 Uhr in der Windmühlenstraße der „Spacekidheadcup“, Weimars legendäres wie publikumsträchtiges Seifenkistenrennen in die Stadt.