Kunst-Kontakt: „Mit Tusche lässt sich nicht schummeln“

Es sind filigrane Figuren, die Frank Naumann mit Tusche aufs hauchzarte Seidenpapier zaubert. Tusche ist am ehrlichsten, da kann man nicht schummeln, sagt er selbst über seine Werke. Spontan, und doch überlegt wirken die Striche, fangen die Figuren in ihrer Bewegung ein. Zu sehen wären sie gewesen an diesem Wochenende bei der Artthuer, der Thüringer Kunstmesse, die wichtige Plattform für rund 100 Künstler ist und vom Thüringer Verband bildender Künstler veranstaltet wird – wenn denn Corona der alle zwei Jahre stattfindenden Messe nicht einen Strich durch die Planung gemacht hätte. Um Künstler dennoch „sichtbar“ werden zu lassen, stellen wir einige Teilnehmer vor: für den direkten Kontakt oder einen Besuch im Atelier.

Frank Naumann - Furioso. Foto: Frank Naumann

Die Kunst von Frank Naumann gehört in den Kontext der figürlichen Malerei und kann im Zusammenhang mit Künstlern wie z.B. Leiberg und A. R. Penck gesehen werden, heißt es über den in Erfurt lebenden Künstler, der 1951 in Meißen geboren wurde. Naumann arbeitet eher still und bescheiden seit Jahren an seinen Figuren. „Er gibt sich nicht mit symbolischen zeichenhaften Wiederholungen ab, sondern entwickelt seine bewegten Figuren immer weiter, die nie an Witz, Bewegung und Lebendigkeit verlieren“, ist im Text zu einer seiner jüngeren Ausstellungen zu lesen. Oft sind seine tanzenden Menschen an historische, religiöse oder mythische Zusammenhänge geknüpft. Dabei vergisst Naumann keinesfalls den aktuellen Bezug zu Themen, die ihn umtreiben. Wer glaubt, die Geschichten dieser Tuschefiguren müssten doch langsam auserzählt sein, der irrt: langweilig wird es nie mit ihnen, die ein Markenzeichen Naumanns geworden sind.

„Es gibt Schriftsteller, die schreiben Romane und andere, die formulieren Aphorismen. Ich halte es mit meinen Bildern eher wie andere mit Aphorismen: Kurz, knapp und auf den Punkt gebracht. Mit ein paar Strichen muss alles sitzen. Dass ich teilweise lange an meinen Bildern arbeite, das geht den Betrachter nichts an“, sagt Frank Naumann. Bei „Fermate“ scheint ein Dirigent in seinem Element, bei „Furioso“ stachelt er seine Musiker an, bei „Scherzo“ führt er den Taktstock einem Degen gleich – und man glaubt die dazugehörige Musik zu kennen. „Beim Trocknen hat das Seidenpapier Falten gebildet – und die Tusche Blasen. So tasten sich die Bilder gewissermaßen von der Fläche in die dritte Dimension vor. In zwei Fällen aber scheinen die Figuren aus ihrem Papier ausgestiegen zu sein und recken sich nun ganz in den Raum – als Bronzeskulpturen“, schrieb eine Kunstkritikerin über Naumanns Arbeiten.

Frank Naumann - Fermate. Foto: Frank Naumann

Hinzu kommen lebendige Landschaften, farbig und sich stets verändernd, im Spiel von Sonnenlicht und Wolken. „Durch Frank Naumanns Landschaften flirrt die Hitze oder es jagen Wolken in Ankündigung schwerer Stürme darüber – und schon im nächsten Augenblick scheint ­alles anders zu sein.“ Zum Verweilen, Nachdenken und zum Schmunzeln sind folglich Naumanns Bilder – und natürlich käuflich zu erwerben.

Frank Naumann, Arnstädter Str. 14 99096 Erfurt, Tel. 0361/ 6435751, FrankNaumann-Erfurt@t-online.de, www.art-franknaumann.de