Kunstfreunde können aufatmen. Corona hin, Corona her, Stand jetzt, findet in diesem Jahr wieder die Kunstmesse Artthuer in Erfurt statt.

Zum 23. Mal seit 1998. Im Mai habe man die Ausschreibung auf den Weg gebracht, um zu sehen, wie die Resonanz ist und dann zu entscheiden, ob es überhaupt Sinn mache, die bedeutendste Thüringer Kunstmesse wieder zu veranstalten, so Michaela Hirche, Geschäftsführerin des Verbandes Bildender Künstler (VBK) in Thüringen.

Die Resonanz war so groß, dass Anfang August gesagt wurde: „Wir machen es“.

150 Künstlerinnen und Künstler an 115 Messeständen werden vom 6. bis zum 8. November auf der Messe in der Halle 3 die Ergebnisse ihres schöpferischen Wirkens dem kunstaffinen Publikum präsentieren und zum Kauf anbieten. Denn anders als die anderen großen Kunstmessen, ist die Artthuer eine Verkaufsmesse mit der Gelegenheit des direkten Kontakts zwischen Künstler und Publikum. Statistische Erhebungen zeigen, dass während der Artthuer um die 150.000 Euro für Kunst umgesetzt werden. Etwa 50.000 Euro kommen im sogenannten Nachverkauf nochmals dazu. „Der Bedarf ist da“, so Hirche. Eine Jury musste letztlich auswählen, denn es waren mehr Bewerbungen eingegangen, als Plätze zur Verfügung standen.

„Da halte ich gern meinen Schirm drüber“, sicherte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee Unterstützung zu. Statt wie die Jahre zuvor direkte Zuschüsse zu zahlen, wirft sein Ressort dieses Jahr 381.000 Euro in den Topf, aus dem die Messe die gesamte technische Absicherung – Aufbau, Abbau, Strom, Techniker etc. – bestreitet. Im Gegenzug bekommt das Haus von Messe-Chef Michael Kynast die Standmieten, die sich zwischen 250 und 300 Euro für die Künstler bewegen, und die Besuchereinnahmen. Ein Konstrukt, mit dem der VBK nicht unzufrieden ist. Auch damit, dass man dieses Jahr nicht wieder mit der Messe HausBauAmbiente gemeinsame Sache macht. Deren erwartete Synergieeffekte seien seien nicht eingetreten, so der Wirtschaftsminister. Die Artthuer sei da eher „eine Art Appendix“ gewesen. Unter den 150 Künstlern sind eine ganze Reihe Neulinge, aber auch Artthuer-Pioniere der ersten Stunde.

Und 21 aus Erfurt – mit klangvollen Namen wie Rolf Lindner, Ute Wolff-Brinckmann, Frank Naumann, Susanne Besser, Gunther Lerz, Johannes Kaiser, Kati Münter, Susanne Worschech oder Karsten Kunert. Die Besucherzahl an den drei Tagen ist auf maximal 1200 gleichzeitig beschränkt. Es gibt ein klares Hygienekonzept und ein vielfältiges Rahmenprogramm. Und die Verleihung eines Stiftungs- und eines Publikumspreises. Geöffnet ist an allen drei Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Die Tickets kosten an der Tageskasse 8, ermäßigt 6 Euro.