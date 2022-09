Kunstauktion des Erfurter Old Table 211

Erfurt. Das Kaufhaus Breuninger stiftet ein Werk von Michal Schmidt zugunsten der Stadtmission. Es wird neben weiterer Kunst versteigert.

Auch ein Werk des Erfurter Künstlers Michal Schmidt kommt Freitagabend in der Michaeliskirche zur Versteigerung. Das Kaufhaus Breuninger stiftet es zu der Benefizaktion des Serviceclubs Old Table 211 Erfurt zugunsten der Evangelischen Stadtmission. Weitere 13 regionale und namhafte Künstler sind mit ihren Werken beteiligt. Auch der Verband Bildender Künstler Thüringen unterstützt die Veranstaltung am Freitag, 16. September, ab 18 Uhr, die unter dem Motto „Kunst tut Gutes“ steht und in der Michaeliskirche stattfindet.