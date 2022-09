Kurzzeit-Kunstwerke in der Erfurter Innenstadt

Erfurt. Ein Straßenkünstler sorgte mit seinen Kreationen aus Seifenlauge, Luft und Rauch für ein heiteres Treiben auf dem Fischmarkt in Erfurt.

Der Platz vor dem Rathaus hat sich am Samstagnachmittag in ein Seifenblasen-Theater verwandelt. Ein Straßenkünstler unterhielt Groß und Klein mit seinen Kunstwerken aus Seifenlauge, indem er sein zarten, bunten Luftwerke über den Fischmarkt fliegen ließ. Das hat vor allem Kinder aller Altersklassen erfreut, die den schwebenden Formen nachjagten. Dabei gibt es drei Varianten: langgezogene große Seifenblasen, die üblichen kleinen Exemplare und dann noch Mischformen, in denen auch weiße Blasen aus Rauch für Effekte sorgen. Doch auch die Gäste der umliegenden Cafés hatten ihren Spaß – wahlweise beim Beobachten des illustren Treibens, oder beim Fotografieren.