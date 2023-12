Ladendieb schlägt in Erfurt um sich

Erfurt Einbruchsserie im Erfurter Zoo hinterlässt mehrere Tausend Euro Schaden - Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Erfurt und Umgebung.

Am Montagabend betrat ein 38-Jähriger einen Supermarkt in Erfurt. Dort steckte er mehrere Spielzeugbausätze im Wert von 80 Euro ein und versuchte das Geschäft zu verlassen. Ein Security-Mitarbeiter bemerkte dies jedoch und wollte den Mann aufhalten.

Bei der Konfrontation gab der 38-jährige die Beute wieder heraus, reagierte allerdings aggressiv und schlug den 40-jährigen Mitarbeiter mehrfach. Als sich die Situation zuspitzte, setzte sich der Mann mit einem Pfefferspray zur Wehr. Wie die Polizei mitteilte, wurden beide Männer leicht verletzt.

Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht

Auf einem Firmengelände in der Wilhelm-Wolff-Straße in Erfurt schlug ein Alarm einen Einbrecher in die Flucht. Laut Polizeiinformationen versuchte der Unbekannte in den vergangenen Tagen über ein Fenster in eine Werkhalle zu gelangen. Dabei wurde ein Alarmsignal ausgelöst, welches den Unbekannten zur Flucht veranlasste.

Die Person verschwand ohne Beute, hinterließ jedoch ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Einbruchsserie im Erfurter Zoo

Seit Anfang Dezember kam es laut Polizei zu mehreren Einbrüchen im Erfurter Zoo. Am ersten Wochenende des Monats hatten es Unbekannte auf ein Gebäude im Zoopark abgesehen. Dabei machten sie zwar keine Beute, hinterließen jedoch Schäden an einem Fensterrahmen.

An zwei weiteren Tagen trieben Einbrecher erneut ihr Unwesen auf dem Gelände. Dabei wurden hauptsächlich Lebensmittel im Wert von über 600 Euro erbeutet. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden inzwischen auf einen Wert von über 4400 Euro.

Mehrere Glätte-Unfälle in und um Erfurt

Aufgrund von Glätte kam es in und um Erfurt am Montagmorgen zu mehreren Verkehrsunfällen. Gegen 9 Uhr stürzte eine 20-jährige Radfahrerin in der Straße Schmidtstedter Flur an einer Einfahrt. Dabei verletzte sie sich am Bein und der Hand.

Eine 69-jährige Radfahrerin stürzte gegen 10 Uhr in einer Kurve in der Gisperslebener Straße und verletzte sich am Bein. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zwischen Niedernissa und Urbich kam gegen 9 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der glatten Straße ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen. Das Auto wurde als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich der 18-Jährige nur leicht. Allerdings stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der junge Fahrer unter Drogen stand. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Zwischen Azmannsdorf und Vieselbach waren zudem gegen 7 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 61-jährige Autofahrerin geriet auf der gefrorenen Straße in den Gegenverkehr und prallte mit dem Fahrzeug eines 60-Jährigen zusammen. Beide Personen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Die Landstraße musste für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

