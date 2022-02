Ladendieb verletzt in Erfurt einen Polizisten

Erfurt. Ein 23-Jähriger hat in Erfurt in einem Klamottengeschäft mehrere Teile gestohlen. Auf seiner Flucht kam er allerdings nicht weit.

Auf der Flucht hat ein Ladendieb am Samstag in Erfurt einen Polizisten verletzt. Der 23-jährige hatte laut einer Mitteilung der Polizei gegen 17 Uhr in einem Kleidungsgeschäft am Anger mehrere Waren gestohlen. Der Ladendetektiv beobachtete die Tat und stellte den Mann noch am Ausgang. Er konnte aber nicht verhindern, dass der Dieb flüchtete.

Allzu weit kam dieser allerdings nicht: In unmittelbarer Nähe des Tatorts stoppten ihn Beamte der Bereitschaftspolizei, die dort ohnehin gerade im Einsatz waren. Einer der Polizisten wurde dabei von dem 23-Jährigen leicht verletzt und musste seinen Dienst abbrechen. Gegen den mutmaßlichen Täter läuft nun ein Strafverfahren.