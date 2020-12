Petersberg - der Platz vor der Defensionskaserne nimmt Gestalt an

Landesmuseum in Erfurt kein Thema mehr

Am 8. September 2017 unterzeichneten Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) einen Letter of Intent für die Planung eines Landesmuseums in der Defensionskaserne auf dem Petersberg. Mehr als drei Jahre später ist davon keine Rede mehr, wie ein Rundgang auf der Buga-Baustelle mit beiden Politikern offenbarte.