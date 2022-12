Landschaftsmaler, Reisender und Verkaufstalent: Erfurter Angermuseum forscht zu Friedrich Nerly

Erfurt. Er war Landschaftsmaler, Reisender und Verkaufstalent. Nun nähert man sich Friedrich Nerly mit einem Buch und einem Forschungsprojekt.

Die Präsentation des neuen Buches „Reframing Friedrich Nerly – Landschaftsmaler, Reisender, Verkaufstalent“ findet am Freitag, 16. Dezember, um 18 Uhr im Angermuseum statt. Begleitet wird die Vorstellung von einem Vortrag. Der Eintritt ist kostenfrei.

1886, vor über 100 Jahren, wurde aufgrund der Schenkung des künstlerischen Nachlasses Friedrich Nerlys durch seinen Sohn an die Stadt Erfurt im heutigen Angermuseum eine Gemäldegalerie eröffnet. Aktuell wird dieser Nachlass in einem umfangreichen Bestands-Erforschungs- und Restaurierungsprojekt unter der wissenschaftlichen Leitung von Claudia Denk, Gastwissenschaftlerin am Angermuseum, und Thomas von Taschitzki, Kurator der Gemälde- und Skulpturensammlung, aufgearbeitet.

Den Auftakt des Projektes, das unter anderem 2024 in eine große Ausstellung münden soll, bildete 2021 eine interdisziplinäre Tagung in Erfurt. Als weiterer wichtiger Meilenstein findet nun die Buchvorstellung mit einem begleitenden Vortrag statt. Darin spricht Andreas Stolzenburg, Leiter des Kupferstichkabinetts der Hamburger Kunsthalle, zum Thema „Franz Ludwig Catel (1778–1856). Ein erfolgreiches Künstlerleben zwischen Berlin, Paris und Rom“.

Gefördert wird das umfangreiche Projekt unter anderem von der Ernst von Siemens Kunststiftung, der Rudolf-August Oetker-Stiftung, dem Förderverein Freunde des Angermuseums e. V. sowie der Sparkassenstiftung Erfurt.