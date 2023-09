Laut Erfurter Ämtern alternativlos: Vier Bäume werden Montag gefällt

Erfurt. Die Fällungen sollen Montag starten. Es bliebe keine andere Möglichkeit, so lautet das Fazit der Ämterrunde zu Bäumen in der Erfurter Wilhelm-Busch-Straße.

Eine Fällung von vier Bestandsbäumen in der Wilhelm-Busch-Straße ist alternativlos. Zu diesem Ergebnis sind das Umwelt- und Naturschutzamt, das Garten- und Friedhofsamt sowie das Tiefbau- und Verkehrsamt der Stadt Erfurt nach reiflicher Überlegung gekommen. Lang sei darüber nachgedacht worden, wie die Bäume vielleicht doch noch zu retten seien.

Im Zuge von Tiefbauarbeiten wurden die Wurzeln freigelegt und sofort die dendrologische Baubegleitung zu Rate gezogen. „Ich war am Donnerstag vor Ort, um mir gemeinsam mit den Mitarbeitern der beteiligten Ämter, unserer Baufirma und dem Baumgutachter unseres Planungsbüros die Situation anzuschauen und weitere Schritte abzuwägen“, erklärt Erfurts Baubeigeordneter Matthias Bärwolff.

Oberkante des Gehwegs kann nicht angehoben werden

Zuvor war überlegt worden, die Oberkante des Gehwegs anzuheben, um die Wurzeln zu schützen. Doch die enge Bebauung lasse diese Option nicht zu. Anfallendes Oberflächenwasser könnte so nicht abgeleitet werden und würde auf die anliegenden Grundstücke und Hofdurchfahrten laufen. Einige Grundstücke wären nicht mehr erreichbar.

Auch geprüft wurde die Idee, den Gehweg nicht auszubauen und nur das Pflastermaterial zu erneuern. Da allerdings auch Halte- und Starkwurzeln direkt unter dem vorhandenen Pflaster und in der Bettung angetroffen wurden, sei zu erwarten, dass diese Wurzeln im Laufe der nächsten Jahre weiter an Umfang zunehmen und das neue Pflaster anheben werden.

Tieferlegung der Wurzeln wurde verworfen

Ebenso prüften die Ämtervertreter eine Tieferlegung der Wurzeln. Die Gefahr, dass die Wurzeln der Bäume bei dieser Methode so stark beschädigt werden, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann und die Bäume keine Nahrung mehr aufnehmen können, wird aber als zu groß eingeschätzt.

Bärwolff: „Im Ersatz werden bis zum Abschluss der Baumaßnahme mindestens sechs neue Bäume in komfortablen großen Gruben gepflanzt, so dass sich die Bäume bestmöglich entwickeln können.“ So haben die jetzigen Baumgruben ein Volumen von je sechs bis acht Kubikmetern, bei den neuen werden jeweils 30 Kubikmeter angestrebt.

Die Fällung soll am Montag, 11. September, im Rahmen der laufenden Bauarbeiten in der Wilhelm-Busch-Straße erfolgen. Das Bauvorhaben vor Ort umfasst den Bau einer barrierefreien Haltestelle sowie einen grundhaften Straßenausbau. Dazu gehören das Verlegen von Versorgungsleitungen sowie das Erneuern der Gehwege inklusive Beleuchtung.