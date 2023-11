Laut und lustig: Dinos erobern Erfurter Club

Erfurt. Heavy Metal ist nicht jedermanns Sache. Nun kommt eine Band nach Erfurt, die genau diese Musik für Kinder anbietet. Wann und Wo? Verraten wir hier.

Wenn die Dinos kommen, bebte schon vor Millionen Jahren die Erde – und sie tut es heute wieder! Zumindest am 30. November im Club Central. Besonders kleine und große Fans von Rock und Metal freuen sich, denn die fünf Urzeitwesen haben mit ihrer Musik in den letzten Jahren die Kindermusik revolutioniert. Endlich gibt es ein Projekt, bei dem sich auch die Eltern freuen, dass ihre Metal-Kultur weitergetragen wird.

„Heavysaurus“ sind mit über 150.000 Follower der größte Kindermusik-Act auf den führenden Social-Media-Plattformen, sie haben Millionen Abrufe auf ihren TikTok- und Instagram-Videos und spielen allein in diesem Jahr 120 Konzerte. Nachdem in der ersten Single „Luna - unser Hund“ auf Weltraummission ging und anschließend ein mutiger „Flugsaurier“ in die Lüfte stieg, kommt heute ein riesengroßes Paket an, voll mit japanischer Schrift und mit überraschendem Inhalt.

„Pommesgabel“ ist das dritte Album der fünf panzerhautdicken Jurassic-Freunde, die mit ihren Geschichten ein Publikum von 3- bis 11-Jährigen für sich begeistern. Aber was hat es nun eigentlich mit dem Albumtitel auf sich? Na klar, es handelt sich um das Erkennungszeichen aller Rock- und Metal-Fans. Zeigefinger und kleiner Finger ausgestreckt, Hand nach oben gereckt – so wussten Dinos schon vor 150 Millionen Jahren, dass sie auf dem richtigen Konzert gelandet sind.

Konzert im Club Central: 30. November, 17.30 Uhr