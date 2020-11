Die Polizei und Feuerwehr rrücken zum Großeinsatz am Bahnhof Erfurt aus. (Symbolbild)

Erfurt. In Erfurt hat sich ein Mann selbst in Lebensgefahr gebracht. Polizei und Feuerwehr haben den Hauptbahnhof komplett gesperrt.

Lebensgefahr: Mann klettert auf Oberleitungsmast am Erfurter Hauptbahnhof

Der Erfurter Hauptbahnhof ist wegen eines Großeinsatzes von Polizei, Notarzt und Feuerwehr am Dienstagnachmittag komplett gesperrt worden, wie der MDR Thüringen berichtet. Laut der Bundespolizei lief der Mann erst auf den Bahngleisen und kletterte dann an einem Bahnsteig auf einen Oberleitungsmast. Der Mann hat sich in akuter Lebensgefahr befunden: die Stromleitung steht unter 15.000 Volt Spannung.

Nach Angaben der Bundespolizei kam auch der Höhenrettungsdienst der Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Da der Erfurter Bahnhof nicht von Zügen angefahren werden konnte, komme es nach Angaben der Bahn noch immer zu erheblichen Verspätungen im Nah- und Fernverkehr.

