In jedem Jahr treffen sich am 26. April viele Menschen vor der Schule, um der Opfer des Amoklaufs zu gedenken. Das Foto entstand 2019. Beim Mordlauf eines ehemaligen Schülers starben am 26. April 2002 zwölf Lehrerinnen und Lehrer, eine Schülerin, ein Schüler, eine Sekretärin und ein Polizist, ehe sich der Täter erschoss.