Einblicke in die Arbeit der LEG im Erfurter Brühl werden zum Aktionstag gewährt.

LEG gibt zum Aktionstag Einblick in ihre Projekte

Erfurt. Welche Projekte die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) im Land vorantreibt, stellt sie zum Aktionstag im Erfurter Brühl den Besuchern vor.

Die LEG lädt am Samstag, 1. Juli, zum „Tag der offenen Tür“. Von Unternehmensansiedlungen über Wohnbaulandprojekte bis hin zu Jobmöglichkeiten bietet der Aktionstag viel Wissenswertes. Auch Führungen durch das Brühl gehören zum Programm von 10 bis 16 Uhr in der Mainzerhofstraße 10/12.

„Unsere LEG ist in allen Landesteilen für die Menschen vor Ort aktiv, und dies mit einer breiten Palette an Vorhaben und Projekten – so holen wir beispielsweise Unternehmen mit Arbeitsplätzen ins Land, entwickeln Industrie- und Gewerbegebiete und werben um Fachkräfte für die heimische Wirtschaft, wir sorgen mit den Kommunen für attraktive Innenstädte, werten Regionen touristisch auf, stellen Wohnbauland bereit und schaffen bezahlbaren Wohnraum“, sagen Andreas Krey und Sabine Wosche, Geschäftsführung der LEG.

Für die kleinen Gäste sorgt an diesem Tag ein abwechslungsreiches Programm mit Bastelstrecke, Kinderschminken oder Mitmachaktionen der CATL Basketball Löwen. Brühlführungen mit Heinz Kral gibt es 11 Uhr und 14 Uhr, Dauer jeweils rund eine Stunde. Treffpunkt jeweils 10 Minuten vorher am „Ankerplatz“ im LEG-Gebäude/Comcenter Brühl.