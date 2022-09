Foto: HBB and Friends

Die Hamburg Blues Band kommt mit Gerd Lange, Chris Farlowe und Krissy Matthes am 30. September ins HsD nach Erfurt.

Legenden in Erfurt zu Gast

Erfurt. Die Hamburg Blues Band gastiert am 30. September im Erfurter Gewerkschaftshaus.

Seit fast vier Jahrzehnten touren fünf Typen durch überfüllte Clubs, die mit zum Besten gehören, was die europäische Bluesszene zu bieten hat. Die Hamburg Blues Band steht für intensiven, clever arrangierten und live umwerfenden Roots Blues der regelmäßig Puristen ins mentale Wanken bringt. Denn die die Truppe um den oft mit Joe Cocker verglichenen Sänger Gert Lange, vermengt brettharten Gitarren-Bluesrock so spielfreudig wie traditionsbewusst mit Soul, Psychedelic, Rhythm & Blues, Boogie & sogar Ausflüge in Jazz-Gefilde.

Unter dem Motto „Friends For ALIVEtime VOL.II“ ist die Hamburg Blues Band mit Freunden & Weggefährten auf grosser Tour, z.B. mit Chris Farlowe. Als R&B-Entertainer alter Schule versteht er es wie kein anderer Delta, Opera & New Orleans Scatgesang zu kombinieren. Und Namen wie Jimi Hendrix, Muddy Waters, Eric Clapton, Jeff Beck, Johnny Winter, Rory Gallagher oder auch Pete Townsend fallen, wenn von dem erst 29 Jahre alten Krissy Matthews die Rede ist. Auf der Tour erwartet das Publikum ein musikalisches Feuerwerk mit echten Typen und Originals. Sie alle gastieren am Freitag, den 30. September, ab 20 Uhr im Gewerkschaftshaus (HsD). Tickets im Ticketshop im Pressehaus (Meyfartstraße 19).