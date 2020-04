Zwei neue Corona-Fälle wurden am Donnerstag in Erfurt bestätigt.

Erfurt. Zwei Fälle kamen am Donnerstag hinzu. Zuletzt gab es vor zehn Tagen mehr Neu-Infektionen als Genesene.

Leichter Anstieg der aktiven Corona-Fälle in Erfurt

Erstmals seit zehn Tagen ist die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in der Statistik des Erfurter Gesundheitsamtes wieder angestiegen. Das Amt bestätigte am Donnerstag zwei positive Tests, aber keine neuen Genesungs-Fälle.

Damit sind in der Landeshauptstadt nun 131 Infektionen bestätigt. 106 Erfurter gelten als genesen. Viele der jüngsten neuen Fälle werden mit einer Ansteckung in Gotha in Verbindung gebracht.

Zuletzt hatte am 13. April die Zahl der Neuinfektionen die Zahl der Genesenen überschritten. In Quarantäne befinden sich 1050 Erfurter.