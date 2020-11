Wenn ich auf die vergangene Woche zurückschaue, dann kann ich nur sagen: Es ist genug! Mir reicht‘s! Ich hab‘ sie langsam satt die schlechten Nachrichten: Die unerträgliche Polemisieren des noch amtierenden US-Präsidenten im Zusammenhang der Stimmenauszählung der Präsidentschaftswahl in den USA, die damit einhergehende Spaltung der amerikanischen Nation und Familien mit zunehmenden Unruhen und Gewalt. die Terroranschläge in Wien und Nizza mit Toten und Verletzten, das Erdbeben in Izmir, der Taifun auf den Philippinen, der Missbrauchsprozess in Gladbach und ein neuer trauriger Höchststand an Neuinfektionen in Deutschland.

Das macht mich sprachlos und ärgerlich, kopfschüttelnd und fragend: Sind wir Menschen dafür gemacht, das alles auszuhalten? Wie geht’s weiter? Rückzug in ein „früher“ oder in die eigenen vier Wände ist keine Option. Du denkst, du bist nur ein Zuschauer, doch plötzlich bist du mittendrin im Geschehen, mittendrin in der Geschichte um Himmel und Erde. Vor Jahren bekam ich eine Karte geschenkt. Darauf sind zwei Weinbergschnecken zu sehen, die aufeinander zugehen und miteinander tanzen. Darunter eine Sprechblase der einen Schnecke: „Ich kann eigentlich gar nicht tanzen.“ Die andere antwortet: „Ich auch nicht.“ Und dann kriechen sie weiter. Diese Leichtigkeit, für unsere Gesellschaft und für mich selber, wünsche ich mir in diesen Krisenzeiten. Leichtigkeit statt Leichtsinn, Lebenslust statt Lebensfrust. Und wie mache ich das, höre ich mich selber fragen? Zum einen wieder besser hinschauen und bemerken, wie viel Kreativität, Fantasie und Widerstandskraft in einem stecken, mehr, als man denkt. Und zum anderen: Gott zu vertrauen! Der hat was zu sagen, nämlich das Leben und diese Welt in einem größeren Zusammenhang zu sehen und somit gelassener zu werden. „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“ Das hat ein kluger Mensch vor fast 2000 Jahren an Menschen in Rom geschrieben. Da wurde zwar keine Pandemie bekämpft. Aber das Gefühl, wie zerbrechlich und bedroht das Leben sein kann, war den Menschen auch damals nicht fremd. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Tag. Christoph Knoll ist Pfarrer in der Thomasgemeinde Erfurt.