Lesermeinung aus Erfurt: Ohne Pflege wird die Ega picklig, verlaust und hässlich

Der Erfurter Egapark ist mit jährlich über einer halben Million Besuchern die zugkräftigste Attraktion in Thüringen. Dennoch schreibt die Ega rote Zahlen und ist auf Zuschüsse der Stadtwerke angewiesen. Diese sollen in den folgenden Jahren massiv gekürzt werden. Der Stadtrat und Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) bekennen sich unisono zum Erhalt der Ega. Doch wie der beliebte Park künftig finanziert und ausgestaltet werden soll, ist offen. Die Debatte lässt auch unsere Leser nicht kalt.

Was geschieht mit dem farbenfrohen Papagei Ega?

Dieter Jürschke aus Erfurt hebt die Einzigartigkeit der Gartenbauausstellung hervor, ihre Bedeutung für den Tourismus, den Gartenbau und die schulische Bildung als Grünes Klassenzimmer. Weiter schreibt er: „2400 Bäume dienen nicht nur der Erholung, sie sorgen für Abkühlung und ein besseres Kleinklima im bedeutungsvollen Umfeld, einem Frischlufteinzugsgebiet der Stadt Erfurt. Allein dieses zu erhalten, die Sicherheit seiner Besucher zu gewährleisten, verursacht jährlich Pflegekosten in sechsstelliger Höhe.

Wir erleben einen wachsenden personellen Notstand, der auch durch das Engagement der Ehrenamtler und des Fördervereins nicht mehr ausgeglichen, sondern lediglich gemildert werden kann. Die weitere Streichung von finanziellen Mitteln, das Ausklammern von Teilbereichen, kann lediglich für einen kurzen Zeitraum für Entspannung sorgen, nicht jedoch auf lange Sicht. Die Ega ist von Menschen gestaltete Natur, ein Kunstwerk, und dieses bedarf einer ständigen Begleitung und Pflege, sonst wird dieser farbenfrohe Papagei, dessen Schönheit man sich 2021 allerorten rühmte, bald nur noch an seinem krummen Schnabel zu erkennen sein, bar seiner Federn, picklig, verlaust und hässlich.

Unser Aushängeschild Egapark verdient mehr politische Aufmerksamkeit und das Bewilligen kontinuierlich bereitgestellter finanzieller Mittel.“

Vorschlag: Ein Gartenfestival auf der Ega

Lore Raeck und das Team der ehrenamtlichen Gärtner schreiben: „Aus Überzeugung arbeiten wir nach einem gelungenen Buga-Jahr weiter freiwillig bis zu acht Stunden wöchentlich im Egapark. Die Gärtner haben uns Ehrenamtliche dankbar in ihren Reihen aufgenommen. Für viele Besucher ist das Buga-Jahr der Maßstab geworden. Verständlicherweise kann das Niveau einer Buga nicht gehalten werden und Abstriche sind nötig. Dessen ungeachtet sind die Besucher dem Park treu geblieben, auch bei erhöhten Eintrittspreisen. Bei unserem regelmäßigen Kontakt mit den Gästen während unserer Arbeitszeit sind diese voll des Lobes für die unvergleichliche Vielfalt der Gesamtanlage.

Danakil und Gartenbaumuseum fungieren hierbei weiterhin als Besuchermagneten. Die Schließung von Spielplatz und der Wasserlandschaft für Kinder würde absolut auf Unverständnis treffen und keinerlei Akzeptanz bei den Gästen, vor allem bei jungen Familien, finden. Ganz zu schweigen davon, dass ein großer Teil der Besucher ausschließlich deswegen auf die Ega kommt und bei der Schließung der Kinderattraktionen viele Eintrittsgelder wegfallen würden. Eine Reduzierung der Pflanzenvielfalt und Beetflächen oder gar eine Verkleinerung des Parkgeländes wären als tiefgreifende Einschnitte schwer vermittelbar und würden die Eintrittspreise nicht rechtfertigen.

Bleibt die Frage, wie die finanzielle Problematik gelöst werden könnte. Die Stadt diskutiert erfreulicherweise über ein regelmäßiges Gartenfestival auf dem Gelände des Petersbergs. Es stellt sich die Frage, ob man in der jetzigen finanziellen Lage nicht stattdessen den bestehenden Egapark mit den für das Gartenfestival diskutierten Geldern stärken sollte. Man könnte auch dort als zusätzlichen Besuchermagnet ein regelmäßiges Gartenfestival, wie auf dem Petersberg angedacht, veranstalten. Weitere Ehrenamtliche könnten die enge Personaldecke sicherlich entlasten.

Ega ist unersetzlicher Partner für Erfurter Schulen

Ute Kühnelt, die Leiterin der Johannesschule in Erfurt, meint: „In den vergangenen Jahren war ich Schulleiterin an der Thomas-Mann-Grundschule und seit Juli 2023 bin ich Schulleiterin an der Johannesschule. An beiden Schulen habe ich aufgeschlossene Kollegen vorgefunden, denen der Mehrwert vom „Lernen am anderen Ort“ ein wichtiger und lieb gewonnener fester Bestandteil des Unterrichts geworden ist. Hier möchte ich kurz erwähnen, dass das „Lernen am anderen Ort“ im Thüringer Lehrplan festgeschrieben wurde.

Wenn Sie die Homepage beider Schulen besuchen, sehen Sie, dass die Kinder unter anderem die Apfelwerkstatt, Kürbisausstellung mit den dazugehörigen Lernangeboten, „Wechsel der Jahreszeiten“ im Gartenbaumuseum, Tablet-Kurse im Grünen Klassenzimmer, aber auch die Angebote der Bewegungswochen im August auf der Ega regelmäßig besuchen. Durch die kostenlosen Angebote erfahren die Kinder einen unschätzbaren Mehrwert an Lernerfahrungen.

Gerade in Zeiten der Pisa-Studie, der auslaufenden Coronazeit, der Vereinzelung und Verinselung von Kindheiten und unserem Bestreben, diesem entgegenzuwirken, ist die Ega mit den kostenlosen Lernangeboten für Schulen ein wichtiger und unersetzlicher Partner.

Kindern werden Naturthemen anschaulich vermittelt

Auch die Schülerschaft und das Kollegium der Schule am Zoopark unterstreicht die Bedeutung der Ega als Lernort. Die Schule schreibt: Die Veranstaltungen auf der Ega nutzen wir das gesamte Schuljahr. Die angebotenen Themen sprechen unsere Schüler an, deren Aufbereitung ist stets kindgerecht, anschaulich, individuell und interessant durch die engagierten und kompetenten Mitarbeiterinnen gestaltet. Als besonders positiv sollte hervorgehoben werden, dass sowohl mit dem Grünen Klassenzimmer als auch mit dem Gartenbaumuseum Orte in Erfurt angeboten werden, an denen Schüler Lerninhalte zu den so wichtigen Naturthemen vermittelt bekommen. Und das nicht irgendwo und abstrakt, sondern in ihrem nahen Umfeld, ihrer Heimatstadt. Sowohl die Pädagogen als auch unsere Schüler möchten diesen Lernort nicht missen.

