Lesermeinung: Die Würde der Erfurter Augustinerkirche wäre dahin

Erfurt. Die geplanten Neuerungen im Innenraum der Augustinerkirche sind umstritten. Auch unser Leser Achim Ilchmann hält den Umbau für falsch.

Die Erfurter Augustinerkirche soll umgestaltet werden. Das hat die Evangelische Kirche Mitteldeutschland vor einiger Zeit beschlossen. Die Pläne zur puristische Neugestaltung der traditionsreichen Kirche ist allerdings nicht nur auf Begeisterung gestoßen. Besonders Denkmalschützer kritisieren den Entwurf des Architekturbüros Schoener und Partner, dessen Vorschlag einen Wettbewerb zur Neugestaltung gewonnen hat. Unser Leser Achim Ilchmann findet, dass die Bewahrung der Würde der Kirche vor dem Nutzen stehen sollte. Hier seine Meinung:

Die Würde der Augustinerkirche

Warum kommt der Erfurter Augustinerkirche Würde zu? Was ist Würde? Immanuel Kant führt dazu aus: »Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde.« Was einen Preis hat, ist ersetzbar, und was ersetzbar ist, hat keine Würde. […] Dieses Kriterium ist kein allgemeines, sondern am einzelnen Gegenstand – und dies soll hier die Augustinerkirche sein – muss geprüft werden, ob ihr Würde zukommt und was ihr Würde verschafft.

Warum die Erfurter Augustinerkirche kein Äquivalent, kein Gleichwertiges hat, warum sie als solche einzigartig ist, führen Rainer Müller und Clemens Peterseim in ihrem kürzlich erschienenen Aufsatz »Kirchenraum in Pflege – neue Pläne für das Denkmal Augustinerkirche« aus. Die von ihnen aufgeführten Fakten der Baugeschichte – und nicht subjektive Meinungen – sollten die Grundlage einer Diskussion über mögliche Baumaßnahmen sein.

Die Erfurter Augustinerkirche zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten aus: Sie ist eine der ältesten Sakralbauten der Augustiner-Eremiten in Deutschland; sie gehört zu den letzten von einst dreißig Bettelordenanlagen in Thüringen; als Wirkungsstätte Martin Luthers ist sie einer der Zentralorte der Reformation; sie enthält Glasmalerei aus der Frühzeit des Klosters und Grabmäler bedeutender Theologen des Ordens. Diese außergewöhnlichen Merkmale machen die Kirche zu einem herausragenden Denkmal und gleichwohl sind sie Voraussetzungen, die zu ihrer Würde beitragen.

Auch Umbaumaßnahmen in der Vergangenheit haben Würde geschadet

Allerdings, das war nicht immer so. […] Die Würde von Gebäuden hängt von ihrer Architektur und ihrem Dekor ab, und beides wurden im Laufe der Jahrhunderte mehrfach modifiziert. […] Spätestens nach der „Restaurierung“ 1854 im Sinne der Neogotik verlor die Augustinerkirche ihre Würde. Sie war zu einer (beliebigen) Kirche des Historismus geworden und konnte nicht mehr als der Ort identifiziert werden, an dem Luther gewirkt hatte.

Jedoch bedeutet der Verlust von Würde nicht zwangsläufig, dass sie für alle Zeiten verloren ist. Es war der geniale Architekt Theo Kellner, der ab 1936 im Auftrag der Stadt in der Sprache der Moderne dem Innenraum zu seiner mittelalterlichen Schlichtheit zurück verhalf: Mittelalterliche Grabmäler wurden im Chor präsentiert, aufstrebende Pfeiler kamen wieder zur Wirkung, die mittelalterliche hölzerne Spitztonne wurde wieder eingebaut. Mit der Innenausstattung und dem Dekor unterstützte und konstituierte Kellner die Authentizität der Kirche im Sinne des Urbildes. Mit seinen Innenbaumaßnahmen stellte er die Würde der Augustinerkirche wieder her. […]

Nun, 2023 ist diese Würde gefährdet. Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) plant für fünf Millionen Euro Eingriffe in das Innere der Erfurter Augustinerkirche: Das nördliche Seitenschiff soll zu einem Ausstellungsraum abgetrennt werden mittels einer etwa vier Meter hohen Wand aus Holzpaneelen und einer Empore. Ein Konzertsaal soll in der westlichen Hälfte des Kirchenschiffes eingerichtet werden; dieser wird abgetrennt durch die beschriebene Wand zum nördlichen Seitenschiff und einem geplanten fest installierten Chorpodest im Westen des Hauptschiffes mit hölzerner Wand nach Westen. Mit einem einheitlichen Weißanstrich sollen die entstehenden Innenräume egalisiert werden. Die Oberfläche der hölzernen Spitztonne soll mit einer hellen Lasur geglättet werden.

Besonderes ästhetisches Erlebnis in Augustinerkirche

Diese Fragmentierung und Vereinheitlichung hätte fatale architektonischen Konsequenzen. Beim Eintritt in das Kirchengebäude liefe der Besucher vor die Wand, nämlich vor die Wand des Chorpodestes, welche mit circa drei Meter Abstand parallel zum Westportal der Kirche stünde. Im Gegensatz dazu bietet der jetzige Eintritt ein Raumerlebnis besonderer Art: Betritt man jetzt die Kirche durch das Hauptportal im Westen, so gelangt man in einen kurzen „Tunnel“ unterhalb der Orgelempore, und man ist berührt von dem Ausschnitt der gotischen Ostfenster weit im Hintergrund. Nach dem dann folgenden Schritt erlebt man das gesamte voluminöse Kirchenschiff samt nördlichen Seitenschiff und hölzerner Spitztonne – ein außergewöhnliches ästhetisches Erlebnis, was nur wegen des natürlichen Lichtes der gotischen Fenster samt ihren bemalten Scheiben möglich ist.

[…] Durch die Vereinheitlichung in Weiß würden wesentliche gestalterische Elemente […] verloren gehen. Die Wahrnehmung der mittelalterlichen Glasmalereien ist abhängig von der Lichtfülle, die jetzt die gotischen Fenster gewährleistet; mit der Einstellung von mehreren Räumen im Kircheninneren würde die Ausleuchtung erheblich beeinträchtigt werden.

Umbau bedroht Bedeutung als Memorialort der Kirche

Zusammengefasst: Die EKM plant drastische Eingriffe in die Denkmalsubstanz und damit in das überkommene Erscheinungsbild. Es entstünde eine gänzlich andere Innenarchitektur. Die Augustinerkirche wäre kaum noch ein Memorialort des Protestantismus. Nicht mehr denkbar wäre, was Müller und Peterseim über die heutige Wirkung der Innenarchitektur feststellen, nämlich dass der Besucher im Kircheninneren einen Eindruck erlangt, wie „Luther im stillen Zwiegespräch mit Gott nach Antworten auf die ihn peinigenden Fragen suchte“. Bei der geplanten Einstellung einer, salopp gesagt, Mehrzweckhalle in das Innere der Kirche steht allein der Nutzen über allem. Die Würde des Kirchengebäudes würde bei den Maßnahmen ignoriert und wäre dahin. […] Oberstes Ziel sollte die Bewahrung der Würde der Augustinerkirche sein, um damit die „Geschichte und Aura dieses Ortes zu erhalten“.