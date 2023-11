Lesermeinung: Erfurter Historiker äußert sich zu Ega-Sparplänen

Erfurt. Der Erfurter Egapark soll in Zukunft weniger finanzielle Unterstützung erhalten. Das hätte gravierende Folgen für den Park und beschäftigt auch unsere Leser.

Der Erfurter Egapark ist mit jährlich über einer halben Million Besuchern die zugkräftigste Attraktion in Thüringen. Trotz dieser hohen Zahlen, trägt er sich wie viele andere Kultur- und Freizeiteinrichtungen allerdings nicht selbst. Die Verluste werden von den Erfurter Stadtwerken mit Zuschüssen in Höhe von noch 5,7 Million Euro aufgefangen. Diese Zuschüsse sollen aber ab 2025 massiv gekürzt werden, unter anderem wegen der Auswirkungen der Energiekrise und der Inflation. Das hätte gravierende Folgen für die beliebte Grünfläche am Rande der Stadt und lässt auch unsere Leser nicht kalt. Der Erfurter Historiker Steffen Raßloff meint dazu:

Erfurt ist eine Stadt mit vielen bedeutenden Traditionen: Mittelaltermetropole, Lutherstadt, älteste Universitätsstadt Deutschlands, Zentralort Thüringens seit grauer Vorzeit und jetzt auch UNESCO-Weltkulturerbe mit seinem jüdisch-mittelalterlichen Erbe. Ein weiteres zugkräftiges und sympathisches Image ist das der Blumenstadt Erfurt. Mit der Bundesgartenschau 2021 konnte man diesen internationalen Ruf wieder kräftig aufpolieren.

Der einst weit verbreitete Name stammt zwar aus dem 19. Jahrhundert, doch reicht die Verbindung Erfurts mit Kulturpflanzen viel weiter zurück. Einst bildete das Blaufärbemittel Waid die Grundlage für den Wohlstand der Handelsstadt. Zugleich spielte der Gartenbau schon damals eine wichtige Rolle, rühmte Martin Luther Erfurt doch als „Gärtner des Reiches“. Im 18. Jahrhundert begründete Ratsherr Christian Reichart den modernen Erwerbsgartenbau.

Gartenbau von Weltrang

Erfurts Entwicklung zu dessen Zentrum in Deutschland gipfelte um 1900. Die großen Erfurter Gartenbauunternehmen – Haage, Benary, Schmidt, Heinemann, Chrestensen – erlangten Weltgeltung. Mit spektakulären Gartenbauausstellungen untermauerte man den Ruf einer Blumenstadt. Die „Allgemeine deutsche Ausstellung von Produkten des Land- und Gartenbaues“ 1865 gilt gar als „Ur-Bundesgartenschau“ mit Teilnehmern aus aller Welt.

Das 20. Jahrhundert mit seinen beiden Weltkriegen und der deutschen Teilung taten der Blumenstadt nicht gut. Dennoch konnte man mit der Gartenschau „Erfurt blüht“ 1950 auf dem Gelände um die Cyriaksburg an diese Traditionen anknüpfen. Dauerhaftes Aushängeschild wurde dort schließlich die 1961 eröffnete iga, die „Internationale Gartenbauausstellung der sozialistischen Länder“. Aus ihr ging nach 1990 der Egapark hervor.

Egapark erfreut sich großer Beliebtheit

Der Egapark gehört heute zu den großen Garten- und Freizeitparks in Deutschland mit einer halben Million Besuchern jährlich. Im vergangenen Jahr wurde mit 575.000 ein neuer Besucherrekord geknackt. Dank der Buga konnte das einzigartige denkmalgeschützte Gelände der 1960er-Jahre behutsam modernisiert und um neue Attraktionen wie das Danakil-Klimazonenhaus bereichert werden. Lohn waren 2021 trotz Corona-Einschränkungen 1,5 Millionen Besucher.

Der Egapark ist aber nicht nur das Flaggschiff der Blumenstadt mit großer kulturell-touristischer Zugkraft. Auch den Erfurtern, durch das Nationale Aufbauwerk (NAW) seinerzeit am Entstehen der iga tatkräftig beteiligt, ist der Park als Freizeitoase ans Herz gewachsen. Vor diesem Hintergrund beunruhigen die radikalen Sparpläne, die die Stadt dem Egapark-Träger Stadtwerke auferlegen will. Damit würde die Axt an ein zugkräftiges Image unserer Stadt angelegt, das auch bei den Blumenstädtern selbst identitätsstiftend wirkt.