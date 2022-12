Asfa Wossen Asserate ist als Unternehmensberater in Frankfurt tätig, lebt seit 1974 in Deutschland.

Lesung am Erfurter Anger: „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“

Erfurt. Der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers kommt zur Lesung in die Buchhandlung Peterknecht. Themen sind Rassismus und Integration.

Der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers, Asfa-Wossen Asserate, kommt am Donnerstag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr zur Lesung in die Buchhandlung Peterknecht am Anger. „Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?“ hat er seine persönliche Wortmeldung betitelt.

Die Flüchtlingskrise hat die Ängste und Sorgen in Deutschland vor einer „Überfremdung“ neu geweckt. Zugleich werden Debatten über Political Correctness und Rassismus immer heftiger geführt. Die Corona-Pandemie mit ihren Folgen – weltweite Rezession, Zunahme von Armut, Kriegen und Flucht – droht, Konflikte weiter zu verschärfen. Der Schlüssel für ein gutes Zusammenleben, davon ist Asfa-Wossen Asserate überzeugt, ist die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. „Integration ist ein Prozess, ohne Zumutungen wird es nicht gehen – auch und besonders für jene, die sich nicht integrieren wollen, so lautet seine These.

Asserate wurde 1948 in Addis Abeba geboren, ließ sich 1974 in Deutschland nieder. Heute arbeitet er als Unternehmensberater in Frankfurt.

