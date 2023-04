Lesung in Erfurt: „Alter Hass in neuem Gewand“

Erfurt. Was verbirgt sich hinter der Israel-Boykottbewegung? Autor Axel Feuerherdt hat darüber geschrieben und kommt zur Diskussion nach Erfurt.

„Die Israel-Boykottbewegung – Alter Hass in neuem Gewand“, so ist die Lesung und Diskussion mit Alex Feuerherdt überschrieben, die am Mittwoch, 26. April, um 19.30 Uhr im Kultur- und Bildungszentrum der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen am Juri-Gagarin Ring 21 beginnt.

Der Abend beschäftigt sich mit den Kampagnen der Israel-Boykottbewegung BDS (BDS steht für „Boycott, Divestment, Sanctions“), die behauptet, 2005 als Reaktion auf einen Aufruf der „palästinensischen Zivilgesellschaft“ entstanden zu sein. Sie gibt vor, lediglich für die Einhaltung von Menschenrechten einzutreten und nicht antisemitisch zu sein. Die Realität aber sehe anders aus: Die Bewegung vernebele durch die Berufung auf die Zivilgesellschaft ihre tatsächlichen Wurzeln und vertrete alten Hass in neuem Gewand. Es gehe ihr nicht um die Rechte der Palästinenser, sondern um die Dämonisierung und Delegitimierung Israels.

Der Publizist Alex Feuerherdt hat darüber gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Florian Markl ein Buch geschrieben. In Erfurt analysiert Feuerherdt Hintergründe und Auswirkungen der Boykott-Kampagnen und begründet, warum die Bewegung den Palästinensern mehr schadet als nutzt und es ihr hauptsächlich darum geht, Israel zu schaden. Der Deutsche Bundestag und mehrere Städte haben die Bewegung inzwischen als antisemitisch eingestuft und lehnen sie ab.

Die Veranstaltung der Jüdisch-Israelischen Kulturtage 2023 findet in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Erfurt der Deutsch-Israelischen Gesellschaft statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.