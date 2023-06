Letzte Generation mit Protestaktion in Erfurt

Erfurt. Klimaaktivisten der Letzten Generation und Unterstützer haben sich in Erfurt zu einem Protestmarsch getroffen. Gemeinsam ziehen sie durch die Innenstadt zum Landtag.

Am Mittwochabend haben sich Klimaaktivisten der Letzten Generation auf dem Erfurter Domplatz getroffen. Gemeinsam mit Unterstützerinnen und Unterstützern soll ab 17 Uhr mit einem Protestmarsch gegen "das absurde Weiter-so" demonstriert werden. "Wir treffen uns am Domplatz, um von dort aus friedlich und gewaltfrei unseren Protest auf die Straßen Erfurts zu tragen" , hieß es in einer Mitteilung der Letzten Generation Thüringen.

Rund 50 Teilnehmer folgten dem Aufruf und gingen betont langsam durch die Erfurter Innenstadt zum Thüringer Landtag. Dabei kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Sie forderten die Bundesregierung erneut dazu auf, endlich zu handeln und "die notwendigen Schritte zu tun, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Wir brauchen jetzt einen Gesellschaftsrat Klima, um uns sozial gerecht aus dem fossilen Zeitalter herauszuführen."