Letzter Schultag in Vieselbach

Catrin Gießler unterrichtet seit 34 Jahren in Vieselbach, Sybille Böge war von 1986 bis 1996 stellvertretene Schulleiterin (v.l.). Beide nutzten am Samstag die Gelegenheit für einen letzten Blick in die Schule. Die eisernen Tore mit den aufgeschlagenen Büchern sollen im Neubau integriert werden.